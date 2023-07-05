Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'a CPEC Projesinden Faydalanma Çağrısı Yaptı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'a Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) altyapı projesini engellemeye çalışmak yerine bundan faydalanması için çağrıda bulundu. Şerif, CPEC'in bölgedeki halkın yaşam standartları üzerinde olumlu etkileri olacağını vurguladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'a Çin- Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) altyapı projesini engellemeye çalışmak yerine bundan faydalanması için çağrıda bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Şerif, CPEC'in 10. yıl dönümünü tamamlaması dolayısıyla açıklama yaptı.

Şerif, CPEC'in önemine işaret ederek İran, Afganistan, Orta Doğu ve tüm bölgenin bu projeden faydalanacağını vurguladı.

CPEC'in tüm bölgede çığır açan bir proje olduğunu belirten Şerif, bölgedeki halkın yaşam standartları üzerinde bu projenin olumlu etkileri olacağını söyledi.

Şerif, CPEC altyapı projesini engellemeye çalışmak yerine bundan faydalanması için Hindistan'a çağrıda bulundu.

CPEC projesi

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ı kuzeydoğu-güneybatı yönünde katederek, Gwadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru" projesi, Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalbinde yer alıyor.

Proje kapsamında kara yolu projeleri, enerji santralleri, liman ve serbest bölge inşaatları yürütülüyor. Projelerin Pakistan'ı Çin imalat ürünlerinin dünyaya taşınması konusunda kilit bir lojistik üs haline getirmesi hedefleniyor.

Hindistan, egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle CPEC projesine karşı çıkıyor.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, 26 Temmuz 2022'de yaptığı açıklamada, Hindistan'ın kesin ve sürekli olarak "Pakistan tarafından işgal edilen Hindistan topraklarındaki sözde CPEC projelerine" karşı olduğunu vurgulamıştı.