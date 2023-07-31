Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile CPEC'nin 10. yılında ekonomik işbirliğini görüştü

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) 10. yılında iki ülke arasındaki ekonomik ve finansal işbirliğini görüştü. Görüşmede, CPEC dahil olmak üzere ikili ekonomik ve finansal işbirlikleri ele alındı. İki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile Çin- Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) 10. yılında iki ülke arasındaki ekonomik ve finansal işbirliğini görüştü.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, CPEC'nin 10. yıl kutlamalarına katılmak için Pakistan'a gelen Hı Lifıng, başkent İslamabad'da Şerif tarafından kabul edildi.

Görüşmede, CPEC dahil olmak üzere ikili ekonomik ve finansal işbirlikleri ele alındı.

Bölgesel konularda iki ülkenin fikir birliğine işaret edilen görüşmede, Şerif ve Hı, İslamabad ve Pekin'in temel çıkarlarıyla ilgili tüm meselelerde birbirlerini destekleme kararlılığını yineledi.

Şerif, Çin'in Pakistan'ın ekonomik kalkınmasına verdiği desteğe teşekkür ederek iki ülkenin zor zamanlarda birbirinin yanında durduğuna vurgu yaptı.

Hı da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Pakistan'ın refah ve kalkınmasına kesin desteğini vurgulayan mesajını ileterek "demir kardeş ve stratejik partner" olarak Pekin'in İslamabad'a, var olan ekonomik ve finansal desteğini sürdüreceğini belirtti.

İki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı

Görüşmenin ardından iki ülke arasında ikili işbirliğinin teşviki için tarım, endüstri işbirliği ve ulaşım gibi alanlarda 6 anlaşma imzalandı.

Başbakan Şerif, imza töreninde yaptığı açıklamada, bu anlaşmalarla Pakistan ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

CPEC kapsamında Pakistan'da enerji, hidroelektrik, yol ve toplu taşımada 25 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını belirten Şerif, CPEC'nin ikinci aşamasına geçtiklerini ifade etti.

Şerif, CPEC'nin ikinci aşamasının, Pakistan'ın ürünlerini Çin standartlarına ve gereksinimlerine göre ihraç etmesini sağlamak için tarım ve bilgi teknolojisine kurumlar arası yatırımı içereceğini dile getirdi.

Hı'ya "Hilal-i Pakistan" devlet nişanı takdim edildi

Çin Devlet Başkanı Şi'ye teşekkürlerini ileten Şerif, Pakistan ve Çin'in her durumda "dost ve demir kardeşler" olduğunu vurguladı.

Şerif, bunun devam edeceğini ve hiçbir engele müsamaha göstermeyeceklerini ifade ederek Pakistan'ın Şi'nin "paylaşılan refah vizyonuna" katkı sağlamaya kesinlikle hazır olduğunu kaydetti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, iki ülke arasındaki ilişkilerin teşvik edilmesindeki rolü dolayısıyla Hı'ya, Cumhurbaşkanlığı binasında düzenlenen törende "Hilal-i Pakistan" devlet nişanını takdim etti.

CPEC projesi

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ı kuzeydoğu-güneybatı yönünde katederek Gwadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru" projesi, Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalbinde yer alıyor.

Proje kapsamında kara yolu projeleri, enerji santralleri, liman ve serbest bölge inşaatları yürütülüyor. Projelerin Pakistan'ı Çin imalat ürünlerinin dünyaya taşınması konusunda kilit bir lojistik üs haline getirmesi hedefleniyor.