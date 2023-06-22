Pakistan Başbakanı IMF Başkanı'ndan 1,17 milyar dolarlık kredinin serbest bırakılmasını istedi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, IMF Başkanı Kristalina Georgieva'dan ülkesine yönelik 1,17 milyar dolarlık kredinin serbest bırakılmasını istedi. Şerif, IMF'nin tüm şartlarını yerine getirdiğini belirterek, kredinin serbest bırakılmasını umduğunu vurguladı. Pakistan, 2019'da IMF ile 6 milyar dolarlık kurtarma paketi için anlaşmıştı ve IMF, şartların sağlanması halinde Pakistan'a 1,17 milyar dolar tutarındaki krediyi serbest bırakacağını duyurmuştu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'dan ülkesine yönelik 1,17 milyar dolarlık kredinin serbest bırakılmasını istedi.

Geo News televizyonundaki habere göre, yeni küresel finans paktı için düzenlenecek zirveye katılmak üzere Paris'te bulunan Şerif, IMF Başkanı Georgieva'yı kabul etti.

Görüşmede Şerif, Pakistan'ın IMF'nin tüm şartlarını yerine getirdiğini belirterek, Georgieva'dan ülkesine yönelik 1,17 milyar dolarlık kredinin serbest bırakılmasını istedi.

Kredinin bir an önce serbest bırakılmasını umduğunu vurgulayan Şerif, bunun Pakistan'ın ekonomik istikrara yönelik çabalarını güçlendireceğini ve halka yardımcı olacağını ifade etti.

Gerogieva ise IMF'nin devam eden değerlendirme sürecine dair perspektifini paylaştı.

IMF ile anlaşma

Pakistan, 2019'da IMF ile 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık kurtarma paketi için anlaşmıştı. Taraflar, geçen yıl yeniden masaya otururken IMF, toplam kredi miktarının 6 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkarıldığını açıklamıştı.

Anlaşma kapsamında IMF, şartların sağlanması halinde Pakistan'a 1,17 milyar dolar tutarındaki krediyi serbest bırakacağını duyurmuştu. Kredinin serbest bırakılmasına ilişkin Şubat 2022'de tekrar başlayan görüşmelerde henüz ilerleme kaydedilemedi.

Hükümet, IMF ile anlaşmanın bu ay gerçekleşeceğini öngörüyor.