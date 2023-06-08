Pakistan 2022-2023 mali yılında beklenen büyüme hedefinin altında kaldı

Pakistan, 2022-2023 mali yılında yüzde 0,29 ile beklentilerin epey altında büyüme kaydetti. Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar, Pakistan Ekonomik Araştırması 2022-2023 raporunu kamuoyuyla paylaştı. Ülkede ithalatın azalması dış ticaret açığının düşmesine neden oldu. IMF ile yapılan anlaşmada henüz ilerleme kaydedilmedi.

Pakistan, 2022-2023 mali yılında yüzde 0,29 ile beklentilerin epey altında büyüme kaydetti.

Ulusal Meclis'te yarın başlayacak bütçe görüşmeleri öncesi Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar, Pakistan Ekonomik Araştırması 2022-2023 raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Dar, 2022-2023 mali yılı için büyüme hedefinin yüzde 5 olduğunu ancak GSYH'de yüzde 0,29'luk artış kaydedildiğini bildirdi.

Hedeflenenden uzak bir büyümenin gerçekleştiği ülkede hükümetin ekonomi politikasını savunan Dar, göreve geldiklerinde ülkenin iflasın eşiğinde olduğunu, ülkeyi iflastan kurtardıklarını söyledi.

Dar, eski Başbakan İmran Han'ı, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 6 milyar dolarlık kurtarma paketine dair anlaşmayı sabote etmekle suçladı.

İthalatta önemli düşüş

Pakistan Ekonomik Araştırması 2022-2023 raporuna göre, ülkede Temmuz 2022-Mayıs 2023 döneminde ithalat bir önceki yıla göre yüzde 25,7 azalarak 43,7 milyar dolar oldu.

İthalattaki düşüş, ülkenin dış ticaret açığının bir önceki yıla göre yüzde 10,4'ten yüzde 6'ya düşmesini sağladı.

Bir önceki mali yıl yüzde 11,3 olan enflasyon, Temmuz 2022-Mayıs 2023 döneminde yüzde 29,2'ye yükseldi.

Söz konusu dönemde cari işlemler açığı yüzde 74,1 düşerek 3,4 milyar dolara gerilerken, ülkenin vergi gelirleri yüzde 16,1 arttı.

IMF ile anlaşma

Pakistan, 2019'da IMF ile 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık kurtarma paketi için anlaşmıştı. Taraflar, geçen yıl yeniden masaya otururken, IMF, toplam kredi miktarının 6 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkarıldığını açıklamıştı.

Anlaşma kapsamında IMF, şartların sağlanması halinde Pakistan'a 1,17 milyar dolar tutarındaki krediyi serbest bırakacağını duyurmuştu. Söz konusu kredinin serbest bırakılmasına ilişkin Şubat 2022'de tekrar başlayan görüşmelerde henüz ilerleme kaydedilmedi.

Pakistan, IMF'nin tüm taleplerinin karşılandığını belirtiyor.

Bu arada, nüfusu 230 milyonun üzerinde olan Pakistan'ın döviz rezervleri 4,3 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.