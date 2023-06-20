Pak Suzuki Motor Şirketi, Parça Tedarikinde Yaşanan Sorunlar Nedeniyle Üretimi Durdurdu

Pakistan'da Pak Suzuki Motor Şirketi (PSMC), bazı parça ve aksesuarların tedarik edilememesi sebebiyle 22 Haziran-8 Temmuz'da motosiklet ve otomobil üretimini durdurduğunu açıkladı. Ülkedeki ekonomik durumdan birçok sektörde olduğu gibi olumsuz etkilenen Pak Suzuki Motor Şirketi (PSMC), bazı parça ve aksesuarların tedarik edilememesi sebebiyle 22 Haziran ile 8 Temmuz arasında motosiklet ve otomobil üretimini durdurduğunu duyurdu. Pakistan Otomotiv Üreticileri Birliği de Mayıs 2023'te otomobil satışlarının yüzde 80 düştüğünü açıkladı. Otomobil satışlarındaki sert düşüşlerin ardından fabrikaların belirli sürelerle üretimi durdurma kararı alması, çok sayıda kişinin işsiz kalmasına yol açtı.

Pakistan'da Pak Suzuki Motor Şirketi (PSMC), bazı parça ve aksesuarların tedarik edilememesi sebebiyle 22 Haziran-8 Temmuz'da motosiklet ve otomobil üretimini durdurduğunu açıkladı.

Dawn gazetesindeki habere göre, Pakistan Merkez Bankası tarafından Mayıs 2022'de ithalata ön onay şartı getirilmesi şirketin tedarik zincirini tamamen etkiledi.

Ülkedeki ekonomik durumdan birçok sektörde olduğu gibi olumsuz etkilenen Pak Suzuki Motor Şirketi (PSMC), bazı parça ve aksesuarların tedarik edilememesi sebebiyle 22 Haziran ile 8 Temmuz arasında motosiklet ve otomobil üretimini durdurduğunu duyurdu.

Şirketin geçen senenin aynı dönemine göre Mayıs 2023'teki satışları yüzde 54 düştü.

Söz konusu şirket, Ağustos 2022'den başlayarak 19 Haziran 2023'e kadar aralıklı olarak toplamda 75 gün otomobil üretimini durdurmuştu.

Otomobil satışları yüzde 80 düştü

Pakistan Otomotiv Üreticileri Birliği de Mayıs 2023'te otomobil satışlarının yüzde 80 düştüğünü açıkladı.

Otomobil satışlarındaki sert düşüşlerin ardından fabrikaların belirli sürelerle üretimi durdurma kararı alması, çok sayıda kişinin işsiz kalmasına yol açtı.

Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 4 milyar dolar

Nüfusu 231 milyonun üzerinde olan Pakistan'da Merkez Bankasının yaklaşık 4 milyar dolar rezervi bulunuyor.

Bir aylık ithalatı ancak karşılayacak kadar döviz rezervine sahip olan ülkede, koalisyon hükümeti, geçen ay yaklaşık yüzde 38 ile rekor kıran enflasyonu kontrol altına almaya ve ödemeler dengesini yönetmeye çabalıyor.

Döviz sıkıntısı, ithalata getirilen kısıtlamalar ve teminat mektubu çıkarmada yaşanan gecikmeler, çok sayıda sektörü olumsuz etkiledi.

IMF ile anlaşma

Pakistan, 2019'da IMF ile 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık kurtarma paketi için anlaşmıştı. Taraflar, geçen yıl yeniden masaya otururken, IMF, toplam kredi miktarının 6 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkarıldığını açıklamıştı.

Anlaşma kapsamında IMF, şartların sağlanması halinde Pakistan'a 1,17 milyar dolar tutarındaki krediyi serbest bırakacağını duyurmuştu. Söz konusu kredinin serbest bırakılmasına ilişkin Şubat 2022'de tekrar başlayan görüşmelerde, henüz ilerleme kaydedilmedi.

Hükümet, IMF ile anlaşmanın bu ay gerçekleşeceğini öngörüyor.