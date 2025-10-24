PaintExpo ve Surtech Eurasia 2025 Fuarları Sektör Profesyonellerini Bir Araya Getirdi

Endüstriyel kaplama ve yüzey işleme teknolojileri alanında Avrasya'nın en önemli buluşma noktalarından "PaintExpo Eurasia 2025" ve "Surtech Eurasia 2025", 52 ülkeden 5 bin profesyonelin katılımıyla tamamlandı.

Artkim Fuarcılık'tan yapılan açıklamada, Artkim Fuarcılık organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerde, her iki sektörün de profesyonelleri üç gün boyunca yenilikçi teknolojileri keşfetme, yeni iş bağlantıları kurma ve küresel pazarlara açılma imkanı bulduğu bildirildi.

Etkinlikte öne çıkan yeniliklerden birinin, yüksek performanslı kaplama sistemleriyle dikkati çeken Strong3000 teknolojisinin olduğu belirtilen açıklamada, tamamen yerli mühendislik gücüyle geliştirilen Motorize ve Çok Açılı Nozullu Toz Boya Tabancası (OWL) sayesinde Strong3000'in toz boya uygulamasında dünya çapında bir ilke imza attığı kaydedildi.

Yetkililer, OWL sisteminin klasik tabancalardan farklı olarak başlığını çok eksenli biçimde hareket ettirerek parçanın geometrisine tam uyum sağladığını, bu sayede karmaşık yüzeylerde dahi homojen kaplama elde edildiğini belirtti.

Ayrıca, sistemin yapay zeka destekli kontrol modülüyle hareketlerini gerçek zamanlı optimize ettiği, böylece verimliliği artırırken boya tüketimini azalttığı vurgulandı.

Açıklamada, teknolojinin, otomotiv, beyaz eşya ve metal yüzey işleme sektörlerinde yeni standartlar belirlediği ve sürdürülebilir üretim vizyonuyla geleceğin kaplama sistemleri arasında güçlü bir yer edindiği kaydedildi.

Fuar kapsamında ayrıca, Artkim Fuarcılık ile Yeditepe Üniversitesi Seven Racing Ekibi arasında bir işbirliği kurulduğu aktarıldı. Bu işbirliğiyle mühendislik öğrencilerinin sürdürülebilirlik ve yenilik odaklı projelerini sektöre tanıtma fırsatı buldukları ifade edildi.

Açıklamaya göre, Shell Eco-marathon gibi uluslararası platformlarda Türkiye'yi temsil eden ekibin, fuar süresince geliştirdikleri araç konseptlerini ve teknolojik çözümlerini sektör profesyonelleriyle paylaştığı belirtildi.

Bu kapsamda Artkim Fuarcılık'ın, genç mühendislerin endüstriyel uygulamalarla buluşmasına olanak tanıyarak sektörün geleceğine yatırım yaptığı vurgulandı.

Açıklamada, fuarın kapanışındaki konuşmasına yer verilen Artkim Group Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güler, "Etkinlikler fuar olmanın ötesine geçerek, her iki sektörün de geleceğinin inşa edildiği uluslararası buluşmalar oldu." ifadesini kullandı.

Güler, bu yılki organizasyonda yenilikçi teknolojiler ve gençlerle yapılan işbirlikleriyle fark yarattıklarını belirterek, Artkim Group'un geleceğin mühendislerine ve sürdürülebilir çözümlere yatırım yapmaya devam edeceğini bildirdi.

Yeditepe Üniversitesi Seven Racing Takımı gibi vizyoner girişimlerin yanında olduklarını anlatan Güler, "Onların geliştirdiği sürdürülebilir çözümler, geleceğin sanayisini şekillendirecek. Bu tür işbirlikleri sadece gençlerin değil, sektörün de geleceği için büyük önem taşıyor." görüşünü paylaştı.