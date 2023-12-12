Özyeğin Üniversitesi, 2019'dan bu yana üst üste 5. kez Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında 1'inciliği elde etti. Üniversite, sürdürülebilirlik çalışmaları ve yeşil alan oranlarıyla dünyanın en sürdürülebilir 89. kampüsü unvanını kazandı.

Özyeğin Üniversitesi, 2023 UI GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda 5. kez birinci oldu

Özyeğin Üniversitesi, "2023 UI GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması (World University Rankings) 2023" kapsamında 2019'dan bu yana üst üste 5. kez Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında 1'inciliği elde etti.

Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik çalışmalarının ve yeşil alan oranlarının değerlendirildiği uluslararası "2023 UI GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması (World University Rankings) 2023" sonuçları açıklandı.

Buna göre, dünya genelinde 1050 üniversitenin değerlendirildiği yıllık sıralamada Özyeğin Üniversitesi, 2019'dan bu yana üst üste 5. kez Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında 1'inciliği elde etmenin yanı sıra, "dünyanın en sürdürülebilir 89'uncu kampüsü" ünvanını kazandı.

2010 yılından bu yana her yıl dünyanın seçkin üniversitelerini 39 göstergede 6 kritere (altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su kaynakları, ulaşım, eğitim ve araştırma) göre değerlendiren UI GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması, yükseköğretim kurumlarını her değerlendirme alanı için puanlıyor ve uluslararası arenada sıralamaya tabi tutuyor.

Dünya genelinde tüm yükseköğretim kurumlarının katılabildiği sıralamanın 2023 yılı değerlendirmesine dünyadaki 85 ülkeden toplamda 1050, Türkiye'den ise 98 üniversite katıldı. Özyeğin Üniversitesi dünya sıralamasında 89. sıraya yerleşti ve Türkiye'den ilk 100'e giren en genç vakıf üniversitesi oldu.

Enerji ve iklim değişikliği kategorisinde Türkiye'de en yüksek puanı alan Özyeğin Üniversitesi, eğitim ve araştırma kategorisinde tam puan alan tek vakıf üniversitesi oldu, diğer dört kategoride ise ilk 100'e girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtür, üst üste 5 yıldır elde edilen bu önemli başarıya işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özyeğin Üniversitesi olarak gezegenimize ve insanlığa olan sorumluluğumuzun bilinciyle, sürdürülebilirlik ve çevre konularında yıllardır yürüttüğümüz çalışmaların karşılığını böylesi başarılarla taçlandırmaktan gurur duyuyoruz. Sürdürülebilirliği 2015'ten itibaren faaliyetlerimizin merkezine almış bir yükseköğretim kurumu olarak, altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su kaynakları konularında akademik ve idari kadrolarımızla ve öğrencilerimizle uyumlu ve bilinçli hareket ediyoruz. Kampüsümüzün kuruluşundan itibaren yapılarımızın maksimum enerji tasarruflu ve geri dönüşüm odaklı olması için yenilikçi sistemler kullandık, öyle ki kampüsümüzdeki üç bina, Amerikan Yeşil Binalar Derneği'nin ölçümleri sonucu LEED Gold Sertifikası'nı aldı.

Yabancı Diller Yüksekokulu binamız ise (SCoLa), Türkiye'deki en enerji verimli akademik binalardan birisi olarak bizi gururlandırıyor. 2017'de TÜSİAD iş birliğinde Sürdürülebilir Kalkınma Forumu'nu ve 2018'de ise Sürdürülebilirlik Platformu'muzu özgün bir çatı olarak kurduk. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda koordineli çalışan akademik ve idari bir yapımız var. Dolayısı ile GreenMetric ve Times Higher Education (THE) Impact listelerinde dünyadaki tüm üniversiteler arasında Türkiye'den ilk 100'e giren tek üniversite olmamız kuşkusuz tesadüf değil."

Gençtür, Türkiye'den ve dünyadan sivil toplum kuruluşlarıyla, özel sektör ve kamu ile bilim temelli işbirlikleri yapmaya ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla öncü olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Türkiye'de "Sıfır Atık Belgesi" alan ilk üniversite

Verilen bilgiye göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Sıfır Atık Projesi" kapsamında üniversitelere, sahip oldukları atık yönetimi çalışmaları neticesinde "Sıfır Atık Belgesi" veriliyor.

İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 14 Şubat 2020'de tebliğ ettiği karar ile Özyeğin Üniversitesi, Türkiye'de "Sıfır Atık Belgesi"ni alan ilk üniversite seçilmişti.

Özyeğin Üniversitesi bu belgeyi, Çekmeköy'deki kampüsünde ve yurtlar bölgesinde kaynakların sağlıklı ve verimli biçimde kullanılması, atıkların kaynağında yönetim altına alınması, ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması çalışmaları neticesinde kazandı.