Öztürk'ten "esnaftan alışveriş yapın" çağrısı

ESOB Başkanı Bahamettin Öztürk:

"Vatandaş tercihini yerel esnaftan yana kullansın"

KIRŞEHİR - Kırşehir Esnaf Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, okul sezonunun başlamasıyla beraber vatandaşlara çağrıda bulunarak, yerel esnafların desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde açıklamada bulunan Öztürk, yerel esnafın pandemi sonrasından itibaren sirkülasyon sağlamak için kendi arasında imece usulünü uyguladığını vatandaşın da esnafı desteklemesi gerektiğini söyledi. Yerel esnafların ürünlerinin kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sattığını dile getiren Öztürk, "Yerel esnafların sunduğu hizmet ve ürün kalitesi de var. En azından alışverişiniz sonrası muhatap bulabiliyorsunuz. Pandemi süreci sonrası esnaflar zorlu süreç yaşadılar. Bizlerin 3 harfli olarak nitelendirdiği ve her şeyin satışını yapan zincir marketlerin şehre ve şehir halkına da destekleri yok. Okul sezonunun açılmasıyla birlikte iş yapması beklenen kırtasiyeciler bekliyor ama zincir marketler onların işini yapıyor. Bu duruma dur demesi gerekende vatandaştır" dedi.

Öztürk, "Yerel esnaf her zaman vatandaşın da yardımcısıdır. 'Bakkal amcanın mağdur olmaması kanaatini taşıyoruz. Kırşehir'in Ahi şehri olmasından kaynaklı yerel de iş yapan insanların desteklenmesini önemsemekteyiz. Kırtasiyeciler bir yıldır bu günleri bekliyor. Sağlık ve hijyen kurallarına dikkat ederken zincir marketler iş yaparken yerel esnaflar bekliyor. Herkes kendi alanında görevini doğru şekilde yapmalı" ifadelerini kullandı.