Öztürk: "Esnaf için beklentimiz büyük" - Haberler

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Öztürk: "Esnaf için beklentimiz büyük"

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Öztürk: 'Esnaf için beklentimiz büyük'

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ahi esnafının yaşanan ekonomik daralmada son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ahi esnafının yaşanan ekonomik daralmada son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Esnafın pandemi sürecinden geçtiğini ve ayakta kalma mücadelesi verdiğini aktaran Öztürk, "Esnaflarımız zorlu bir pandemi sürecinden geçti. Esnaf ayakta kalma mücadelesi veriyor. Esnaflarımız birbirinden destek alarak ayakta durmaya çalışıyor. Devletimiz de bu dönemde bazı yardımlarda bulundu. Kredi ve Kefalet Kooperatifi üzerinden ihtiyacı olan esnaflarımız düşük faizle kredi kullandı"dedi.

Pandemi şartlarının esnafın müşteri kaybına neden olduğunu anlatan Öztürk, "Pandemi dönemi esnafların müşteri kaybetmesine de neden oldu. Halkın alım gücü azaldı. Bu durum en çok küçük esnafı etkiledi. Yine de birlik ve beraberlik içinde bu zor dönemleri atlatacağımıza inanıyorum. Devletimizden desteklerin devam etmesini istiyorum. Uzun vadeli, faizsiz kredi ya da hibe desteği esnafın toparlanmasına büyük etki gösterir. Bu konuda gerekli kurumlarla görüşmeler sağlıyoruz. Esnaflarımız kiralarını, faturalarını ödemekte zorlanıyorlar. Esnafa özel elektrik tarifesi uygulaması bir an önce getirilmelidir. Devletimizin desteğiyle inşallah bu dar boğazdan bir an önce kurtulacağız" diye konuştu. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kırşehir Ekonomi Haberler

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