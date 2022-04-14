Özkasap'tan Başkan Ergün'e ihracat bilgilendirmesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özkasap'tan Başkan Ergün'e ihracat bilgilendirmesi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Özkasap'tan Başkan Ergün'e ihracat bilgilendirmesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında konuk etti.

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında konuk etti. Ziyarette Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap Ticaret Borsası'nın gerçekleştirdiği ihracat rakamları ile ilgili bilgiler aktardı.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Şenay, Alpaslan Gül ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ersaygı ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Başkan Ergün, ziyaretleri nedeniyle Borsa Başkanı Sadık Özkasap ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerini iletti. Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap da Ticaret Borsası'nın gerçekleştirdiği ihracat rakamları ile ilgili bilgiler aktararak, Manisa'da yetişen ürünlerin yer aldığı heyeti sepetini takdim etti. - MANİSA

Özkasap'tan Başkan Ergün'e ihracat bilgilendirmesi

Özkasap'tan Başkan Ergün'e ihracat bilgilendirmesi

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Cengiz Ergün, İhracat, Ticaret, Manisa, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title