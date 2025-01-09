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Özhedef Sigorta, Gençler için Kariyer Fırsatları Sunacak

Özhedef Sigorta, Gençler için Kariyer Fırsatları Sunacak
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Özhedef Sigorta Genel Müdürü Abdulcelil Alkış, sigorta sektörünün büyüme potansiyelini vurgulayarak nitelikli gençlere sigorta kariyer fırsatları sunmayı hedeflediklerini açıkladı. Toplantıda 2024 değerlendirilirken, 2025 hedefleri de belirlendi.

Özhedef Sigorta Genel Müdürü Abdulcelil Alkış, sigorta sektörünün büyümeye açık ve gelecek vadeden bir alan olduğunu belirterek, "Nitelikli gençlerimizi sektöre kazandırarak onlara sigorta alanında kariyer fırsatı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Özhedef Sigorta yönetici ve çalışanları, bir otelde düzenlendikleri toplantıda 2024 yılını değerlendirdi, 2025 yılına ilişkin hedeflerini ortaya koydu. Şirketin yönetici kadrosu ve ekip liderlerinin katıldığı toplantıda, başarılar kutlanırken ekip liderlerine performanslarından dolayı ödüller takdim edildi. Toplantıda Özhedef Sigorta'nın özel projeleri olan Gurbet Kasko, 'kaskomerkezi.com' ve diğer yenilikçi sigorta hizmetleri masaya yatırıldı. Sigorta sektöründe liderliği hedefleyen şirket, geleceğe dair vizyonunu çizdi.

"Nitelikli gençlerimizi sektöre kazandıracağız"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Özhedef Sigorta Genel Müdürü Abdulcelil Alkış, sigorta sektöründe bugüne kadar ciddi bir altyapı planı ve strateji eksikliğinin bulunduğuna dikkat çekerek, "Sigorta sektörü, büyümeye açık ve gelecek vadeden bir alan olmasına rağmen, bugüne kadar yeterince nitelikli yatırım yapılmadı. Sektörel zorluklar yatırımcıların geri adım atmasına neden oldu. Ancak biz genç ve dinamik ekibimizle gerekli altyapımızı tamamladık, sistemimizi kurduk ve pek çok sigorta şirketinin yetkili acentesi olarak tüm sigorta ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kapasiteye ulaştık. Şu anda hedefimiz, nitelikli gençlerimizi sektöre kazandırmak ve onlara sigorta alanında kariyer fırsatı sunmak. Özellikle 4 yıllık üniversite mezunlarını sigorta sürecimize katılıp bu sektöre adım atmaya davet ediyoruz. Gerekli eğitimleri sunarak, gençlerimizi sadece trafik sigortası gibi dar kapsamda değil, yangın, konut, sağlık ve BES alanlarında uzman sigortacılar olarak yetiştirmek istiyoruz. Amacımız, sigorta sektörünü büyüyen bir ekonomi ve sosyal istikrar kaynağına dönüştürmek" diye konuştu.

"Milyonlarca sigortasız ev ve vatandaş var"

Deprem ülkesi olan Türkiye'de hala milyonlarca sigortasız ev bulunduğuna dikkat çeken Alkış, şu ifadeleri kullandı; "Bunun yanında sağlık sigortası olmayan milyonlarca vatandaşımız var. Bu durum, hem bireysel hem de toplumsal bir risk oluşturuyor. Sigorta sektörü her yıl rekorlarla büyüyor ve bu büyümeye ayak uydurabilecek yeni sigortacılara ihtiyacımız var. Özhedef Sigorta olarak, bu ihtiyacı karşılamak ve gençlerimize yeni kariyer fırsatları sunmak için hazırlıklarımızı tamamladık."

2025 yılında Türkiye genelinde daha geniş bir ağ ile hizmet vermeyi hedeflediklerini kaydeden Alkış, bu hedefe ulaşmak için yeni istihdamlarla teknolojik altyapıyı güçlendirmek ve mevcut çalışanları eğitimlerle desteklemek konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Alkış, "Tüm vatandaşlarımızı sigortalarını yaptırıp tedbir almaya davet ediyoruz. 2025 yılının ülkemize barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sigorta yaptırmak, geleceğinizi korumanın en kolay yolu" diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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