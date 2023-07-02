Özhaseki: Gaziantep İslahiye'deki konutların yapımında önemli aşama kaydedildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep İslahiye'de yapılan konutların yapımında önemli aşama kaydedildiğini açıkladı. Özhaseki, konutların hızla tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Bakan Özhaseki, Twitter hesabında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı devam eden afet konut çalışmalarının görüntülerini paylaştı. Özhaseki'nin paylaştığı videoda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) yapımı tamamlanan örnek dairelerden görüntülere yer verildi. Özhaseki, paylaşımında, "Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok. Amacımız, vatandaşlarımızı bir an evvel sağlam ve güvenli yuvalarına taşımak. Gaziantep İslahiye'de de yöresel ve yatay mimariye uygun inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik. Evlerimizi hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.