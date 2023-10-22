Özhaseki: Deprem bölgesinde 850 bin bağımsız bölüm yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Özhaseki, 850 bin bağımsız bölüm yapacaklarını ve 200 bininin yapımına hızla devam ettiklerini belirtti. Ayrıca 'Yerinde Dönüşüm' projeleri için yapılan başvuruların da sürdüğünü ifade etti.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Deprem bölgesinde her bir vatandaşımız, yuvasına bir an evvel kavuşsun diye gecemizi gündüzümüzü kattık. 850 bin bağımsız bölüm yapacağız, 200 bininin yapımına hızla devam ediyoruz dedi.

Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özhaseki, Deprem bölgesinde her bir vatandaşımız, yuvasına bir an evvel kavuşsun diye gecemizi gündüzümüze kattık. 850 bin bağımsız bölüm yapacağız, 200 bininin yapımına hızla devam ediyoruz. 'Yerinde Dönüşüm' projemize yapılan 226 bin 325 başvuru ile ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. El birliğiyle, gönül birliğiyle; güvenli, sağlam, sıfır atık uyumlu, iklim dostlu yuvalarımızı ve iş yerlerimizi inşa edeceğiz ifadelerini kullandı. (DHA)