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Özer Matlı, Gençlere Kariyer Rehberliği Yaptı

Özer Matlı, Gençlere Kariyer Rehberliği Yaptı
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Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, mezun olduğu Bursa Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Kariyer Günleri'ne katılarak gençlere kariyer yolculukları hakkında tavsiyelerde bulundu ve ilham verici deneyimlerini paylaştı.

Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, mezun olduğu eski adıyla Bursa Ticaret Lisesi, şimdiki adıyla Bursa Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğine katılarak, gençlere kariyer yolculuğunda rehberlik etti.

Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine iş dünyasının önemli isimleriyle buluşma ve kariyer bilinci oluşturma fırsatı sunan Kariyer Günleri etkinliği düzenledi. Bu ayki etkinliğin konuğu Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı oldu.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cevdet Beken, Kariyer Günleri etkinliğinin öğrencilere ilham kaynağı olduğunu belirterek, "Bursa Ticaret Lisesi'nin mezunları, bulundukları her alanda farklı bireylerdir. Sayın Özer Matlı gibi değerli mezunlarımızın okulumuzu ziyaret ederek tecrübelerini paylaşması, öğrencilerimiz için hem ufuk açıcı hem de motivasyon kaynağı oluyor. Gençlerimizin hayatlarına tecrübeleriyle değer kattığı ve onları geleceğe hazırlama konusunda ilham verdiği için Sayın Özer Matlı'ya en içten şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Başarı için fedakarlık kaçınılmazdır"

Etkinlikte öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, iş hayatına çocukluk yıllarında başladığını anlattı. Ticaret hayatına 6 yaşında simit satarak başladığını söyleyen Matlı, "Ticaretin ne demek olduğunu o yaşlarda öğrendim. Babam rahmetli Ömer Matlı'nın yanında çalışarak bu yolda ilerledim. Yaz tatillerinde bile durmadan çalıştım. Bu süreçte hem hayatımdan hem de ailemden birçok fedakarlık yapmak zorunda kaldım. Şunu unutmayın, başarının temelinde fedakarlık ve özveriyle çalışmak vardır" dedi.

Gençlere ilham veren Tavsiyeler

Gençlere hayatta doğru insanlarla bağ kurmanın önemine dikkat çeken Matlı, "Hayatta sizi ileriye taşıyacak insanlarla dostluk kurun. Çalışın, fırsatları değerlendirin ve üretmeyi asla bırakmayın. Üretmek yalnızca bir sonuç değil, aynı zamanda topluma ve geleceğe değer katmanın en önemli yoludur," dedi. Gençlerin hedefleri doğrultusunda kendilerini sürekli geliştirmeleri gerektiğini ve karşılarına çıkan her fırsatı değerlendirmelerini tavsiye eden Özer Matlı, "Hayatın her aşamasında eğitime ve kendini geliştirmeye önem vermek gerekir. Mezun olduğum bu okulda sizlerle bir arada olmak benim için çok kıymetli. Başarılı bir gelecek için çalışmaya devam edin ve hayallerinizin peşinden gidin" diye konuştu.

Öğrencilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı'ya, etkinliğin sonunda Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cevdet Beken tarafından öğrencilik yıllarına ait bir fotoğraf ve anı diploması takdim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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