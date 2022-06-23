Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların satışı onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), mülkiyeti Sümer Holding AŞ (TTA Gayrimenkul AŞ), Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı bazı taşınmazların satışlarına onay verdi.

ÖİB'nin taşınmaz satışlarına ilişkin karar tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Büyükçekmece Merkez Mahallesi'ndeki üç taşınmazın bir bütün halinde 13 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Fuat Yazıcı'ya satışı uygun bulundu.

Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'ndeki taşınmazın 10 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan İsmail Ertan Ortak Girişim Grubu'na satılması kararlaştırıldı.

Aynı kuruluş adına kayıtlı Ordu'nun Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi'ndeki taşınmazların bir bütün halinde 6 milyon 250 bin lira bedelle Yusuf Dalar'a satışına onay verildi.

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Muş'un Bulanık ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki taşınmazlar ile üzerindekilerin bir bütün halinde 6 milyon 100 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Şahin Topçu'ya satışı onaylandı.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Yalova'nın merkez ilçesi Kazımiye Mahallesi'ndeki taşınmazın 6 milyon 50 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Akdemir İnşaat İthalat İhracat Madencilik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.'ye satılması kararlaştırıldı.

Aynı mahalledeki bir başka taşınmazın 3 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Sara Akyürek Bulut'a satışı uygun bulundu.

Maliye Hazinesine kayıtlı Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki taşınmazların bir bütün halinde 5 milyon 800 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Ahmet Mert Özçelik'e satışına karar verildi.

Maliye Hazinesine kayıtlı Kırşehir'in merkez ilçesi Kındam Mahallesi'ndeki taşınmazın 3 milyon 650 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Selahattin Polat'a satılması uygun bulundu.

Aynı mahalledeki bazı taşınmazların da 3 milyon 120 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Süleyman Demir'e satılması kararlaştırıldı.

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi Balışeyh Mahallesi'ndeki taşınmazların bir bütün halinde 2 milyon 520 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Bildik Zahirecilik Nakliye Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.'ye satışı onaylandı.

Maliye Hazinesine kayıtlı Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Atmalı Mahallesi'ndeki taşınmazın 1 milyon 650 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Biktaş Yapı AŞ'ye satılmasına izin verildi.

TTA Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı İzmir'in Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi'ndeki taşınmaz ve üzerindeki yapıyla bir bütün halinde 750 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren İsmail Aydoğan'a satılması uygun bulundu.

Ankara'da satışına onay verilen taşınmazlar

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Virancık-İmar Mahallesi'ndeki taşınmazın 5 milyon 210 bin lira, bir başka taşınmazın da 7 milyon 210 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Özgür Atasu'ya satışına onay verildi.

Aynı mahalledeki taşınmazlardan birinin 4 milyon 900 bin liraya Erdal Çalışkan'a, diğerinin 4 milyon 110 bin liraya Ahmet Ünal'a, bir diğerinin de 4 milyon 100 bin liraya Baki Hakan Koçak'a satılması onaylandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'ndeki kuruma ait taşınmazların bir bütün halinde 4 milyon 750 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Kemalettin Çoşkun'a satışı kararlaştırıldı.

Aynı mahalledeki bir grup taşınmazın bir bütün halinde 4 milyon liraya Yasin Ayhan Gürel'e, bir başka grup taşınmazın 3 milyon 300 bin liraya Ali Olcay'a, bir diğer grup taşınmazın da 2 milyon 500 bin liraya Mustafa Hayri Arıkan'a satılmasına onay çıktı.

Maliye Hazinesine kayıtlı Ankara'nın Mamak ilçesi Nenek Mahallesi'ndeki taşınmazın 2 milyon 900 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Kadriye Kırlangıç'a satışına karar verildi.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar-İmar Mahallesi'ndeki taşınmazların bir bütün halinde 10 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Özsal İnşaat Taahhüt ve Nakliye Sanayi Ticaret AŞ'ye satılması onaylandı.

Aynı mahalledeki bir diğer taşınmazın 4 milyon 100 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Yasin Ayhan Gürel'e satılması uygun bulundu.