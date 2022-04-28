Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların satışı onaylandı

Mülkiyeti Sümer Holding AŞ ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı bazı taşınmazların satışlarına onay verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının taşınmaz satışlarına ilişkin karar tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programındaki Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'ndeki 16 bin 982,49 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 13 milyon 100 bin lira ve aynı mahallede bulunan 7 bin 144,84 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın ise 11 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Trio Girişim Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satışı uygun bulundu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi'ndeki 2 bin 152 metrekare yüz ölçümlü kat irtifakı tesisli taşınmazda toplam 162/213 arsa paylı 17 ila 70 bağımsız bölüm numaralı taşınmazların bir bütün halinde 12 milyon 900 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Doğtem Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satılmasına karar verildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki 3 bin 857,90 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 7 milyon 184 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Sedat Kılıç'a ihale şartnamesi çerçevesinde satılması kararlaştırıldı.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazların satışı

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'ndeki toplam 12 bin 476 metrekare yüz ölçümlü taşınmazların bir bütün halinde 9 milyon 200 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Abdil Vedat Yakupoğlu'na ihale şartname çerçevesinde satışı uygun bulundu.

Aynı mahalledeki 8 bin 152 metrekare yüz ölçümlü taşınmazların bir bütün halinde 5 milyon 300 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Bilkar İskele Metal İnşaat Nakliyat Sanayi Ticaret Ltd. Şti'ye ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına karar verildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi'ndeki 2 bin 23 metrekare taşınmazın 6 milyon 200 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Özbekyapı İnşaat Gıda Temizlik Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye ihale şartnamesi çerçevesinde satılması onaylandı.