Özelleştirme İdaresinin bazı imar planı değişikliklerine ilişkin kararları onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB), mülkiyeti Maliye Hazinesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ ve Orman Genel Müdürlüğü adına çeşitli illerde kayıtlı bazı alanların imar planı değişikliklerine ilişkin kararlarına onay verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB), mülkiyeti Maliye Hazinesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ ve Orman Genel Müdürlüğü adına çeşitli illerde kayıtlı bazı alanların imar planı değişikliklerine ilişkin kararlarına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Haymana ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki taşınmaza "gelişme konut alanı, park ve yol" nitelikli kullanım kararları getirilmesine yönelik imar planı değişikliği uygun bulundu.

Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Çanakkale'nin merkez ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki taşınmaza "gelişme konut alanı, kumsal-plaj, park ve yol" kullanım kararları getirilmesine ilişkin imar planı değişikliği onaylandı.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz Mahallesi ile İzmir'in Çiğli ilçesi Küçükçiğli Mahallesi'ndeki taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliklerinin de onaylanmasına karar verildi.

Öte yandan, mülkiyeti TCDD adına kayıtlı Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay Mahallesi ile mülkiyeti Maliye Hazinesi'nde bulunan Aydın'ın Didim ilçesi Atakum Mahallesi'ndeki taşınmazların imar planı değişikliklerine askı sürecinde yapılan itirazlar da değerlendirildi. Söz konusu itirazların reddedilmesi kararlaştırıldı.