Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Arttı

Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki aya göre 1,8 milyar ABD doları artarak 179,2 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki aya göre 1,8 milyar ABD doları artarak 179,2 milyar ABD doları oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, bir önceki aya göre, uzun vadeli kredi borcunun 3,4 milyar ABD doları artarak 162,6 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,6 milyar ABD doları azalarak 16,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Bir önceki aya göre finansal kuruluşların toplam borcu 343 milyon ABD doları azalmış, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 2,2 milyar ABD doları artış gösterdi.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 1,2 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 2,2 milyar ABD doları artış gösterdi. Kısa vadede ise finansal kuruluşların ve finansal olmayan kuruluşların borçları sırasıyla 1,6 milyar ABD doları ve 33 milyon ABD doları azalış gösterdi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, ABD doları cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görüldü. 162,2 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,2'sinin ABD doları, yüzde 31,1'inin Euro, yüzde 2,3'ünün Türk lirası ve yüzde 6,4'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 16,6 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,2'sinin ABD doları, yüzde 14,3'ünün Euro, yüzde 41,7'sinin Türk lirası ve yüzde 2,8'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Şubat sonuna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 56,1 milyar ABD doları olduğu görüldü. Bu tutarın 38,2 milyar ABD doları bankalara, 12,8 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşlara, 5,0 milyar ABD doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait. - İSTANBUL