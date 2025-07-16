Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu 190,4 Milyar Dolar Oldu

Mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2024 yıl sonuna göre 18,1 milyar dolar artarak 190,4 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2024 yıl sonuna göre 18,1 milyar ABD doları artarak 190,4 milyar ABD doları oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, 2024 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 20,7 milyar ABD doları artarak 177,5 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,6 milyar ABD doları azalarak 12,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

2024 yıl sonuna göre finansal kuruluşların toplam borcu 5,3 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 12,8 milyar ABD doları artış gösterdi.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 8,6 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 12,2 milyar ABD doları artış gösterdi. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 3,3 milyar ABD doları azalmış ve finansal olmayan kuruluşların borçları 0,7 milyar ABD doları artış gösterdi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, ABD doları cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görüldü. 177,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,1'inin ABD doları, yüzde 32,5'inin euro, yüzde 2,2'sinin Türk lirası ve yüzde 7,2'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 12,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 39,5'inin ABD doları, yüzde 18,4'ünün euro, yüzde 39,3'ünün Türk lirası ve yüzde 2,8'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Mayıs sonuna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 57,8 milyar ABD doları olduğu görüldü. Bu tutarın 38,1 milyar ABD doları bankalara, 15,3 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşlara, 4,4 milyar ABD doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait. - İSTANBUL