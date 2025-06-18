Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu 185,9 Milyar Dolar Oldu

Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2024 yıl sonuna göre 13,8 milyar ABD doları artarak 185,9 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2024 yıl sonuna göre 13,8 milyar ABD doları artarak 185,9 milyar ABD doları oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, 2024 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 16,7 milyar ABD doları artarak 173,5 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,9 milyar ABD doları azalarak 12,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

2024 yıl sonuna göre finansal kuruluşların toplam borcu 3,3 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 10,4 milyar ABD doları artış gösterdi.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 6,3 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 10,4 milyar ABD doları artış gösterdi. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 2,9 milyar ABD doları azalmış ve finansal olmayan kuruluşların borçları 0,3 milyar ABD doları artış gösterdi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, ABD doları cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

173,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 57,9'unun ABD doları, yüzde 33,0'ının euro, yüzde 2,1'inin Türk lirası ve yüzde 7,0'ının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 12,5 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 46,0'ının ABD doları, yüzde 19,5'inin euro, yüzde 31,1'sinin Türk lirası ve yüzde 3,3'sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Nisan sonuna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 56,6 milyar ABD doları olduğu görüldü.

Bu tutarın 37,9 milyar ABD doları bankalara, 14,5 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşlara, 4,2 milyar ABD doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait. - İSTANBUL