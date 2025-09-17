Özel Sektörün Yurt Dışından Alacağı Kredi Borcu 199,3 Milyar Dolar Oldu

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, temmuzda bir önceki ay sonuna göre 2,5 milyar dolar artarak 199,3 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2025 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayımladı.

Buna göre, temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki ay sonuna göre 2,5 milyar dolar artarak 199,3 milyar dolar oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, bir önceki ay sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 2,1 milyar dolar artarak 188,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 400 milyon dolar artarak 10,8 milyar dolara çıktı.

Bir önceki ay sonuna göre finansal kuruluşların toplam borcu 3,2 milyar dolar artarken, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 700 milyon dolar azaldı.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 2,9 milyar dolar artarken, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 800 milyon dolar azalış gösterdi. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 300 milyon dolar, finansal olmayan kuruluşların borçları ise 100 milyon dolar arttı.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, dolar cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görülürken 188,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,2'sinin dolar, yüzde 32,2'sinin avro, yüzde 2'sinin Türk lirası ve yüzde 7,6'sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu gözlendi.

10,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 30,7'sini dolar, yüzde 20,5'ini avro, yüzde 47,2'sini Türk lirası ve yüzde 1,6'sını ise diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Temmuz sonuna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarı 59,4 milyar dolar oldu. Bu tutarın 38,7 milyar dolarının bankalara, 15,8 milyar dolarının finansal olmayan kuruluşlara, 4,9 milyar dolarının ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait borçlardan oluştuğu görüldü.