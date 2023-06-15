Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Nisan ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu bir önceki aya göre 1,1 milyar dolar azalarak 156,5 milyar dolara geriledi. Uzun vadeli kredi borcu 1,8 milyar dolar düşüşle 147,7 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu ise 709 milyon dolar artarak 8,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Anapara geri ödemesi ise 40,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, nisanda bir önceki aya göre 1,1 milyar dolar azalarak 156,5 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2023 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, nisan ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2022 sonuna kıyasla 1,1 milyar dolar azalarak 156,5 milyar dolara geriledi. Bu dönemde özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 1,8 milyar dolar düşüşle 147,7 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 709 milyon dolar artarak 8,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları nisanda 2022 sonuna göre 687 milyon dolar azalırken, tahvil ihracı borçlanmaları da 1,6 milyar dolar düşüşle 12,3 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 24 milyon dolar artarken, tahvil stoku ise 1,2 milyar dolar gerileyerek 1,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,1 milyar dolar artarken, tahvil stoku ise 777 milyon dolar azalarak 8,6 milyar dolara indi.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, nisanda 2022 sonuna göre 49 milyon dolar artışla 5,1 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 378 milyon dolar yükselişle 1,5 milyar dolara çıktı.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 40,7 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar, nisanda 2022 sonuna kıyasla 2,1 milyar dolar artarak 104,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde tahvil hariç özel alacaklılara olan kısa vadeli borç 308 milyon dolar artışla 7,8 milyar dolara yükseldi.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59'u dolar, yüzde 36,2'si avro, yüzde 2,3'ü Türk lirası ve yüzde 2,5'i diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 34,7'si dolar, yüzde 41,5'i avro, yüzde 17,4'ü Türk lirası ve yüzde 6,4'ü diğer döviz cinsleri ile gerçekleşti.

Öte yandan, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 33,8'ini finansal kuruluşlar, yüzde 66,2'sini finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 74,4'ünü finansal kuruluşlar, yüzde 25,6'sını finansal olmayan kuruluşların borçları oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,7 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.