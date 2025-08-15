Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 195,4 Milyar Dolar Oldu

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, haziranda 2025'in ilk çeyreğine göre 11,7 milyar dolar artarak 195,4 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2025 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayımladı.

Buna göre, haziran sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, yılın ilk çeyreğine göre 11,7 milyar dolar artarak 195,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadeye göre incelendiğinde, mart sonuna göre, uzun vadeli kredi borcu 16,9 milyar dolar artarak 185,2 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 5,2 milyar dolar azalarak 10,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bir önceki çeyreğe göre, finansal kuruluşların toplam borcu 4 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 7,7 milyar dolar arttı.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 9,6 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 7,3 milyar dolar artış gösterdi. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 5,6 milyar dolar azalırken finansal olmayan kuruluşların borçları 400 milyon dolar yükseldi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, dolar cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görülürken 185,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 57,9'unun dolar, yüzde 32,9'unun avro, yüzde 1,9'unun Türk lirası ve yüzde 7,3'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu gözlendi.

10,2 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 38,7'sini dolar, yüzde 21,7'sini avro, yüzde 37'sini Türk lirası ve yüzde 2,6'sını ise diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Haziran sonuna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarı 56,8 milyar dolar oldu. Bu tutarın 36,7 milyar dolarının bankalara, 15,4 milyar dolarının finansal olmayan kuruluşlara, 4,7 milyar dolarının ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait borçlardan oluştuğu görüldü.