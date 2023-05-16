Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 158 milyar dolar
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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayı sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 158 milyar dolar olduğunu açıkladı.
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayı sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 158 milyar dolar olduğunu açıkladı.
TCMB, Mart 2023 döneminde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeleri açıkladı. Buna göre; mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 1,2 milyar dolar azalarak 158 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcu 1,7 milyar dolar azalarak 149 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 530 milyon dolar artarak 9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60'ı dolar, yüzde 35,6'sı euro, yüzde 2'si Türk lirası ve yüzde 2,4'ü ise diğer döviz cinslerinden. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 33,9'u dolar, yüzde 38'i euro, yüzde 22,6'sı Türk lirası ve yüzde 5,5'i diğer döviz cinslerinden oluştu.149 milyar dolar uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 33,7'sini finansal kuruluşların, yüzde 66,3'ünü finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. 9 milyar dolar kısa vadeli toplam kredi borcunun ise yüzde 73,7'sini finansal kuruluşlar, yüzde 26,3'ünü finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.
Özel sektörün yurt dışı toplam kredi borcu mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 39,9 milyar dolar tutarında.