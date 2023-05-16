Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 158 milyar dolar

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayı sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 158 milyar dolar olduğunu açıkladı.

TCMB, Mart 2023 döneminde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeleri açıkladı. Buna göre; mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 1,2 milyar dolar azalarak 158 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcu 1,7 milyar dolar azalarak 149 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 530 milyon dolar artarak 9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Özel sektörün yurt dışı toplam kredi borcu mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 39,9 milyar dolar tutarında.