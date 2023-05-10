Özel okul ücretlerinde yüzde 65'i geçen artış oranı için emsal karar

ANTALYA'da tüketici mahkemesinden özel okul ücretlerinde yüzde 65'i geçen artış oranıyla ilgili emsal karar çıktı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Emsal olacak karara göre; fahiş zamları kabul etmeyen veliler, mevzuata uygun şekilde okullarda yüzde 65'lik artışla özel okul eğitim ücretini ekleyip okula gönderdiği takdirde, öğrenci kaydının acilen yenilenmesi gerekiyor. Birçok özel okul Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği yüzde 65 ile yetinmediler. Bunu yüzde 100, yüzde 200 uygulayanlar var. Veliler ödeyemeyince, çocukların kaydı yapılmıyordu. Bu karar, kayıt zorunluluğunu getirdi" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla, özel okullarda, ücret artışına dair yüzde 65'lik oran belirlenmiş, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ocak ayında kararla ilgili, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sene yeni fiyatı, TÜFE'yi baz alacak şekilde belirleme kararı aldık. Velilerimizin desteklenmesi ve enflasyonun düşük olmasından dolayı yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık" ifadelerini kullanmıştı. Antalya'da bir veli, özel okulun yüzde 65'lik artış sınırının üstündeki ücret talebini Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Antalya 1.Tüketici Mahkemesi; okula yüzde 65'lik artışla ücretini yatıran velinin, öğrenci kaydının yenilenmesi konusunda karar açıkladı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu kararı değerlendirdi.

"BU KARAR EMSALDİR"

"FAHİŞ BEDEL ÖDEMEK İSTEMEYEN VELİLER, ÖNCE YAZILI OLARAK OKULA BİLDİRSİNLER"

"BÖYLE BİR HAKKIMIZ VARSA NİYE KULLANMAYALIM?"