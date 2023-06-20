Özel Halk Otobüsleri Birliği Genel Başkanı: Maddi durumu iyi olanlara ücretsiz seyahat hakkı verilmemeli

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Ercan Soydaş, "Maddi durumu iyi olan, ücretsiz taşımaya ihtiyacı olmayan insanlara ücretsiz seyahat hakkı verilmemeli diye düşünüyoruz. Çünkü çok adaletli olmuyor. Örneğin Ankara'da çok lüks bir semtte oturan bir yaşlımız, oturduğu dairenin değeri milyon dolarla ölçülüyor, biz onu ücretsiz taşıyoruz. Oraya temizliğe giden veya bir tamire giden işçiden tam ücret alıyoruz. Bu da adaletsiz bir uygulama" dedi.

TÖHOB Genel Başkanı Ercan Soydaş ve İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, bugün Edirne'de Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) Başkanı Hakan Giyik'i ziyaret etti. Burada açıklama yapan Soydaş, özel halk otobüslerine ücretsiz binişlerin suistimal edildiğini söyledi. Ovacık da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ekrem İmamoğlu döneminde kurduğu Özel Toplu Taşıma Sistemi'nin esnafı memnun ettiğini ifade etti.

"HASTA VE ENGELLİ AYRIMI YAPILMALI"

Ercan Soydaş, şunları söyledi:

"Maddi durumu iyi olan, ücretsiz taşımaya ihtiyacı olmayan insanlara ücretsiz seyahat hakkı verilmemeli diye düşünüyoruz. Çünkü çok adaletli olmuyor. Ankara'dan örnek vereyim. Örneğin Ankara'da çok lüks bir semtte oturan bir yaşlımız, oturduğu dairenin değeri milyon dolarla ölçülüyor, biz onu ücretsiz taşıyoruz. Oraya temizliğe giden veya bir tamire giden işçiden tam ücret alıyoruz. Bu da adaletsiz bir uygulama olarak hafızalarda yer ediyor. Bunun çözümleri basit. ya biniş başına ödeme yapılmalı ya gelir durumuna göre verilmeli ya da biniş veya saat kotası konulmalı. Bir sınırlama getirilmeli, çünkü çok suistimal ediliyor. Bir de bu konuda hassas olduğumuz bir durum daha var. Engellilerin topluma kazandırılması için verilen hak var. Engelliler ücretsiz biniyor otobüslere. Şimdi yüzde 40 engelli raporu almak o kadar kolaylaştı ki hasta vatandaşlarımız da engelli raporu alabiliyor. Dolayısıyla engellileri topluma entegre etmek için hayata geçirilen kanunun amacını aştı. Bu nedenle de mutlaka hasta ve engelli ayrımı yapılmalı. Belediyelerin bir şekilde bu sektörü sübvanse etmesi lazım.

"BU ESNAFI AYAKTA TUTMAK LAZIM"

Ulaşıma zam kaçınılmaz oluyor. Akaryakıtta son dönemde 4-4,5 liralar civarında artış oldu. Dolayısıyla bunun toplu taşıma ücretlerine yansıtılması gerekiyor. Neden yansıtılması gerekiyor; tek başına yükü esnafa değil de Edirne halkına paylaştırmak gerektiğini düşünüyorum. Bu esnafı ayakta tutmak lazım. Dolayısıyla herkesin de zam taleplerine tepki göstermek yerine neden zam yapılma ihtiyacı olduğunu iyi analiz etmesi, anlayışla karşılanması lazım."

"ESNAFIN MEMNUNİYETLE KARŞILADIĞI BİR SİSTEM"

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık ise şöyle konuştu:

"Biz, İstanbul'da farklı bir sistemle çalışıyoruz. Yolcudan aldığımız bilet parasıyla değil, Özel Toplu Taşıma Sistemi kuruldu. Ekrem Başkan geldikten sonra kuruldu, onunla beraber çalışıyoruz. Yaptığımız kilometre kadar bir hak ediş alıyoruz. Bu çok detaylı bir şey ama esnafın memnuniyetle karşıladığı bir sistem. Hemen hemen tüm illerde yapılması gereken bir sistem."