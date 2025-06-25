Özel Güvenlik Sektörü için Yeni Dönem: Eğitim ve Uzmanlık Vurgusu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, branşlaşmış, uzmanlaşmış, akademik donanımı yüksek güvenlik personelinin yetiştirildiği bir yapının oluşturulmasının Türkiye'nin güvenlik politikalarına önemli katkılar sağlayacağını bildirdi.

"Özel Güvenlik Zirvesi", İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Bakan Yerlikaya'nın suç oranlarının düşürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması noktasında titizlikle çalıştığını, bu çalışmaların özel güvenlik sektörüne sağladığı katkıların da herkes tarafından bilindiğini söyledi. Bakanın, suç öncesi ve sonrası stratejilerini geliştirmesi, iletişim kanallarını etkin kullanması, özel sektör kamu işbirliğine verdiği önemin yanı sıra KAAN ve ÖZGE gibi projeler ile sektör çalışanlarına yönelik sunduğu katma değerle, güvenlik meselesini 360 derecelik bir bakışla değerlendirdiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, bu durumun olumlu sonuçlarının, toplum ve özel güvenlik sektörü tarafından görüldüğünü dile getirdi.

Özel güvenlik sektörünün, bir yandan önleyici güvenlik hizmeti sunarken diğer yandan da istihdama sunduğu katkı ile ekonomiye destek verdiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Sektörün büyüklüğü, 5 milyar avroya ulaşmış durumda. Ayrıca 400 bine yakın kişinin istihdamı sağlanmıştır. Sektörün gelişmesini sürdürmesi için kendi swot analizini yapmasında ve yol haritasını oluşturmasında büyük fayda bulunuyor." diye konuştu.

"Türkiye için dayanışma ve geleceğe odaklanma zamanı"

Sektörün, kısa, orta ve uzun vadeli dönemlerinin planlamasını yapmak, saygın ve sürdürülebilir kariyer alanı olarak görülmesini sağlamak, güçlü hizmet endüstrisi haline getirmek ve nitelikli hizmet ihracatının önünü açmak istediklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu hedeflerin ancak Bakanlığın desteğiyle gerçekleştirebileceğini vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, sektörün özlük haklarının iyileştirilmesi ve sosyal güvenlik uygulamalarının gözden geçirilmesi gerektiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Branşlaşmış, uzmanlaşmış, akademik donanımı yüksek güvenlik personelinin yetiştirildiği bir yapı, ülkemizin güvenlik politikalarına da önemli katkılar sağlayacak. Bu yapının temini için özel güvenlik eğitimlerinin, lisans programlarıyla desteklenmesini önemli görüyoruz. KAAN, ÖGNET ve ÖZGE gibi projeler de bu yapının gücünü ortaya koymaktadır. Bu projeler, bir araya gelindiğinde kamu hizmetinin, daha da önemlisi kamu güvenliğiyle ilgili bir kamu hizmetinin, nasıl katma değerli hale geldiğinin kanıtıdır. Zaman, daha güçlü Türkiye için dayanışma içinde olma ve geleceğe odaklanma zamanıdır. Türkiye'nin yarınını, bugününden çok daha güzel yapma zamanıdır."

"ÖZGE projesi, özel güvenlikte yeni bir dönem başlatacak"

TOBB Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi Başkanı Serdar Gökhan Arıkan da faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Bugün itibarıyla 1328 özel güvenlik şirketi, 608 özel güvenlik eğitim kurumu, 66 alarm izleme merkezi ve özel güvenlik izni verilmiş 100 bini aşkın yer bulunduğunu bildiren Arıkan, buralarda 383 bin 221 özel güvenlik görevlisinin aktif olarak görev yaptığını kaydetti.

Özel güvenlik hizmetlerinin artık sadece fiziki güvenlikten ibaret olmadığına dikkati çeken Arıkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KAAN uygulaması, özel güvenlik görevlilerine görev alanlarında etkin müdahale imkanı sağlayarak, genel kolluk ile özel güvenlik arasındaki koordinasyonu güçlendirmiş ve örnek bir kamu-özel sektör işbirliği modeli oluşturmuştur. Düne kadar özel güvenliğe ilişkin işlemler, valiliklere fiziki evrakla yapılırken, bugün ÖGNET sistemi sayesinde bu işlemleri günün her saatinde dijital olarak yapabilmekteyiz. Yakın zamanda hayata geçecek olan ÖZGE projesi ile özel güvenlik alanında yeni bir dönem başlayacak. Bu proje ile yalnızca temel güvenlik eğitimi değil, görev yapılan alana özgü, branş bazlı uzmanlık eğitimleri verilecek, sektördeki insan kaynağı kişisel yetkinlik yerine eğitim temelli uzmanlık ekseninde şekillenecek."