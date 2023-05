Özel gün fotoğrafçıları ekonomik şartlardan şikayetçi

MUSTAFA USTA

Sinop'ta özel gün fotoğrafçılığı yapan Sinan Ergen, "Para kazandığımız yok, gerçekten yok. Kafa kafaya gidiyor. Karnımızın tokluğuna çalışıyoruz. Başka bir meslek yapma şansımız da yok. Bu saatten sonra neden olamaz çünkü ekonomik şartlar ağır" dedi. Fotoğrafçı Uğur Erdal ise "Biz 1 albüm gideri düşünürken şu anda dükkanın giderlerini, faturalarımızı, vergilerimizi dengelemek zorundayız. Albüm firmalarına da herhangi bir şey diyemiyoruz çünkü şu anda ülkede tedarik zinciri yok" diye konuştu.

Sinop'ta özel gün fotoğrafçılığı yapan esnaf geçen yıllara nazaran kar marjlarının düştüğünü belirti.

"PARA KAZANDIĞIMIZ YOK"

Özel gün fotoğrafçısı Sinan Ergen şunları söyledi:

"Ekonomi olarak son 5 yılı kötü görüyorum. İnsanların düğün çekimlerinde ekonomik şartlarının çok zorlandığını görüyorum. O nedenle insanlar bize ilk önce kaliteye bakmadan fiyat soruyor. İnsanların artık kaliteyi önemsemediğini görüyorum. Biz de müşterilere göre kaliteyi ucuza nasıl verebiliriz diye hesap yapıyoruz. Acı veren konu şu; fotoğrafçıların işlerinin bittiğini diğer taraftan serbest çalışan veya çalışmayanlar eline fotoğraf makinesi alanlar dışarıda gelin damat fotoğrafçısı oldu. Bunlar ne fiş var ne de fatura var. İnsanlar da mecburen ekonomik şartlarını düşünerek bu şahıslara yöneliyor. Akıllı telefonların da çıkmasıyla insanlar düğün fotoğraflarını akıllı telefonlarıyla çekmekte olup fotoğrafçılığı da burada bitirmiş oldular. Böyle olması demek hem biz devlet bazında ekonomik bir katkı sağlayamıyoruz. Hem işçi açısından işçi çalıştıramıyoruz hem de kendimizi düşünerek yarına nasıl çıkarız diye hesap yapıyoruz. Yarın bizim için kötü diye de düşünüyoruz. Çünkü meslek araştırmalarına baktığınız zaman dünyada fotoğrafçılık kapanma noktasında birinci sırada. Biz burada ayakta durmaya çalışıyoruz. Biz ufak tefek birikimlerle kendi cebimizden ekleyip ayakta durmaya çalışıyoruz. Biz burada kurumsal anlamda ismimizi de yaşatmaya çalışıyoruz. Para kazandığımız yok. Gerçekten yok. Kafa kafaya gidiyor. Karnımızın tokluğuna çalışıyoruz. Başka bir meslek yapma şansımız da yok. Bu saatten sonra neden olamaz çünkü ekonomik şartlar ağır, sigortalar ağır, kiralar ağır, enerji ağır. Bunların altından giderleri karşılayacaksınız. Arta kalanla kendinize para ayıracaksınız. Ayırdığınız parayla da geçiminizi sağlayacaksınız. Bunlar da biraz zor. Yani kısacası tam yemek değil, yarım porsiyon yemek yiyeceğiz bundan sonra."

"ŞU ANDA DÜKKANIN GİDERLERİNİ DENGELEMEK ZORUNDAYIZ"

Özel gün fotoğrafçısı Uğur Erdal ise şunları söyledi:

"Aslında kazandığımız miktarlar önceki senelere göre daha yüksek. Önceki senelerde biz bu miktarları görmüyorduk ama kar marjı kısmına bakacak olursak karlarımız çok düştü. Maliyetlerimiz inanılmaz derecede yükseldi. Örnek verecek olursak 1 TL'ye albüm yaparken daha çok kazanıyorduk. Şu an 2-3 katı zam geldi fakat biz kazanç elde edemiyoruz. Onun aksine giderlerimiz daha fazla. Biz bir albüm gideri düşünürken şu anda dükkanın giderlerini, faturalarımızı, vergilerimizi dengelemek zorundayız. Albüm firmalarına da herhangi bir şey diyemiyoruz çünkü şu anda ülkede tedarik zinciri yok. Stokçuluk çok fazla. Onun haricinde anlık fiyat değişimi var. Geçtiğimiz yıllarda senelik ya da 6 ayda bir zam gelirdi. Şu an sürekli bir değişkenlik halinde ve tedarik zinciri olarak çok zayıf. Albümcülere zam geliyor. Onlarda bize yansıtıyor. Bu sadece albüm olarak değil. Türkiye'de şu an çoğu üründe bu durum yaşanıyor. Tarladan çıkan ürün halkın sofrasına düşene kadar aynı şekilde. Sürekli fiyat yükseliyor. Gelen müşterilere uygun albüm de yapıyoruz fakat onlar daha zayıf ve daha küçük albümler oluyor. ya da çekim saatlerini kısıtlıyoruz. Bu seferde müşterinin verdiği en düşük fiyatlar bile yüksek geldiğinde pahalı diyor. Önceden biz dolu dolu albümler satarken şu anda ister istemez fiyat düşürmek amacıyla tek albüm ya da 1 saatlik çekim diyoruz."