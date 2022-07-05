Özçelik-İş Sendikası Başkanı Değirmenci'den kademe düzenlemesi açıklaması - Haberler

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Özçelik-İş Sendikası Başkanı Değirmenci'den kademe düzenlemesi açıklaması

AA - Ahmet Özler - Ekonomi
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Özçelik-İş Sendikası Başkanı Değirmenci'den kademe düzenlemesi açıklaması

İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçileri kapsayan kademe ilerlemesi uygulamasının hayırlı olmasını diledi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçileri kapsayan kademe ilerlemesi uygulamasının hayırlı olmasını diledi.

Değirmenci, yaptığı yazılı açıklamada geçen hafta paylaştıkları kademe ilerlemesiyle ilgili çalışmanın dün yapılan şirket yönetim kurulu toplantısında karara bağlandığını belirtti.

"Asıl olan işçilere çifte bayram yaşatmaktı, çok şükür bu hayalimiz gerçekleşmiş oldu." ifadelerini kullanan Değirmenci, ücret farklarının hayırlı olmasını diledi.

Değirmenci, şunları kaydetti:

"KARDEMİR'de üyelerimizin huzuruna ve geleceğine yönelik saldırılara asla müsaade etmeyeceğimizi, geçmişte olduğu gibi KARDEMİR işçisine kişisel menfaatleri için bedel ödetme peşinde olanlara kesinlikle geçit vermeyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Kademe ilerlemesinde hak kaybı yaşadığını ve bunun telafi edilmesi gerektiğini düşünen üyelerimiz olabilir. Sendikamız ve işveren tarafından yapılacak çalışma sonucunda hak kaybı talebiniz değerlendirilerek çözüme kavuşturulacaktır."

AA / Ahmet Özler - Ekonomi

Karabük Hak İş Ekonomi Haberler

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