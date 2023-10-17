Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 yılda 20 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabık kaldı.

Özbekistan ve Çin, ticaret hacmini artırmak için anlaştı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 yılda 20 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabık kaldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, 3. Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak için gittiği Pekin'de Şi ile bir araya geldi.

Mirziyoyev ve Şi, iki ülke arasındaki işbirliğinin durumu ve perspektiflerine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Kuşak ve Yol Girişimi'nin kısa bir sürede ortak kalkınma ve refaha ulaşma yolunda işbirliği için önemli, kapsayıcı ve açık bir platform haline geldiğini kaydeden Mirziyoyev, Özbekistan'ın Çin ile çok yönlü ilişkilerini daha da derinleştirme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Mirziyoyev, bu çerçevede Kapsamlı Stratejik Ortaklığın Geliştirilmesine yönelik beş yıllık bir programın uygulanmakta olduğunu belirtti.

Çin'in Özbekistan'a yaptığı yatırım hacminin 5 kat, ülkedeki Çin şirketleri sayısının 3 kat, yılın başından beri ikili ticaret hacminin ise yüzde 36 arttığını aktaran liderler, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin yıl sonuna kadar 10 milyar doları aşmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Liderler, bu çerçevede 5 yılda iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabık kaldı.

İki ülke arasında imzalanan anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması için Özbek-Çin Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonunun bir sonraki toplantısının en kısa zamanda yapılmasının önemini vurgulayan liderler, toplantıda varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi için bir yol haritasının kabul edilmesi konusunda mutabık kaldı.