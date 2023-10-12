Özbekistan Tarım Bakan Yardımcısı Türkiye'ye geldi

Özbekistan Tarım Bakan Yardımcısı Anvar Karimov, Tarım Bakanlığı Tarım ve Gıda Endüstrisinin Desteklenmesi ve Mali İlişkilerin Geliştirilmesi Dairesi Başkanı Ilham Juroev ve beraberindeki heyet, 10-13 Ekim tarihleri arasında, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye geldi.

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi modelinin, Özbekistan'da kurulabilmesi ve yapılacak iş birliği konularının görüşülmesi amacıyla Türkiye'de bulunan Özbekistan heyeti, dün Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Keskin, Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet ile İstanbul'da bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Özbekistan Tarım Bakanı Aziz Voitov tarafından, geçen eylülde TARSİM modeli Tarım Sigortaları Sistemi'nin Özbekistan'da kurulmasına yönelik olarak, Türkiye deneyimlerinin paylaşılması amacıyla imzalanan niyet beyanı çerçevesinde, TARSİM Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantıda TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Engürülü, uluslararası alanda rol model haline gelmiş TARSİM Sistemi'nin, Özbekistan'da da kurulmasına rehberlik etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Engürülü, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi ile ilgili uzun yıllara dayanan tecrübelerini de Özbekistan heyeti ile paylaştı.

Kardeş ülke Azerbaycan'da olduğu gibi, diğer kardeş ülke Özbekistan'da da Tarım Sigortaları Sistemi'nin kurulması amacıyla desteklerinin devam edeceğini aktaran Engürülü, son yıllarda iklim değişikliğinin tarımsal faaliyetler üzerindeki olumsuz etkilerine bağlı olarak dünyada giderek önem kazanan tarım sigortaları uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Açıklamada, Özbekistan heyetine ziyaret programı kapsamında, Devlet Destekli Tarım Sigortası branşları, uygulamaları ve teminatları hakkında bilgilendirmeler yapılacağı bildirildi.