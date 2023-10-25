Özbekistan'ın Türkiye Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı ve Büyükelçilik Başkatibi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyarette bulunarak, oda üyelerine Özbekistan'da ki yatırım imkanları hakkında bilgi verdi.

Özbekistan'ın Türkiye Büyükelçiliği Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti

Özbekistan'ın Türkiye Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Maşrab Mamirov ve Büyükelçilik Başkatibi Hurşid Rahmanov, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir'i ziyaret ederek oda üyelerine Özbekistan'da ki yatırım imkanları anlattı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Zeki Özdemir, Maşrab Mamirov ve Khurshid Rahmanov'a, Sivas'ın tarihi, ekonomisi, sanayisi, kültürü ve turizm potansiyeli başta olmak üzere birçok konuda bilgiler aktardı.

Türkiye ile Özbekistan ve diğer Türki cumhuriyetler arasında birlik ve berberliğin güçlenmesini arzu ettiklerini ifade eden Başkan Özdemir, iki ülke arasındaki ticari hacmin geliştirilmesi noktasında iş birliklerine hazır olduklarını belirtti.

Özbekistan'daki Yatırım İmkanları Anlatıldı.

Özbekistan ile Sivas Ticari İlişkilerinin görüşüldüğü toplantıya STSO Başkanı Zeki Özdemir, Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Maşrab Mamirov, Büyükelçilik Başkatibi Hurşid Rahmanov ve girişimciler katıldı.

Programda konuşan Başkan Zeki Özdemir, "Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda göreve geldiğimiz günden itibaren birçok etkinlik gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bugünde Girişimcilik Haftası etkinliği ile tekrar bir aradayız. Konu yatırım ve girişimcilik olunca programa ihracatı da katarak Özbekistan'dan gelen misafirlerimizi programa dahil edip sizlerle buluşturmak istedik" dedi.

Özbekistan'ın Türkiye Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Maşrab Mamirov, toplantıya katılanlara teşekkür ederek, Özbekistan'daki yatırım fırsatları ve devlet destekleriyle ilgili bilgi verdi. Maşrab Mamirov, Özbekistan ve Türkiye ilişkileri hakkında sunum gerçekleştirerek, iş insanlarını Özbekistan'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye davet etti.

ORAN Kalkınma Ajansı Sivas Yatırım Ofisi Koordinatörü Yunus Emre Şeker ise, Sivas'ta yatırım ortamı hakkında sunum yaptı.

Program, Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan firma ziyaretleriyle devam etti.

Özbekistan Heyeti, Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

STSO Başkanı Zeki Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Maşrab Mamirov ve Büyükelçilik Başkatibi Hurşid Rahmanov ile birlikte, Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan Aselsan Sivas Hassas Optik, hastane mefruşatı ve medikal ekipmanlar üreten Nitrocare ve Dermokil markası adı altında "kil esaslı kozmetik ürünler" ve "kişisel bakım ürünleri" üreten Ezel Kozmetik firmalarının üretim tesislerini ziyaret ederek, firma yetkililerinden üretim süreci ve ürünler hakkında detaylı bilgiler aldılar. - SİVAS