Özbekistan'ın tekstil ürünleri ihracatı 5 ayda 1,3 milyar dolar olarak hesaplandı

Dünyanın önemli pamuk üreticilerinden Özbekistan'ın tekstil ürünleri ihracatı, bu yılın 5 ayında 1 milyar 278 milyon 900 bin dolar olarak hesaplandı. Özbekistan'ın hedefi ise 2025 yılında tekstil ürünleri ihracatını 8 milyar dolara çıkarmak.

Dünyanın önemli pamuk üreticilerinden Özbekistan'ın tekstil ürünleri ihracatı, bu yılın 5 ayında 1 milyar 278 milyon 900 bin dolar olarak hesaplandı.

Özbekistan Tekstil Sanayi Birliği verilerine göre, bu yılın ocak-mayıs döneminde ülkenin tekstil ürünleri ihracatı 1 milyar 278 milyon 900 bin dolar oldu.

Dünyanın önde gelen pamuk üreticilerinden olan ve son yıllarda tekstil sektörünün geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atan Özbekistan'ın geçen yılın ocak-mayıs döneminde 1 milyar 367,3 milyon dolar olan tekstil ürünleri ihracatı bu yılın ilk beş ayında yüzde 6,5 azaldı.

Bu dönemde Özbekistan'ın en fazla tekstil ürünü ihraç ettiği ülke 626,4 milyon dolarla Rusya olurken, Rusya'yı, 179,2 milyon dolarla Türkiye, 136 milyon dolarla Kırgızistan ve 103 milyon dolarla Çin takip etti.

52 ülkeye 533 çeşit tekstil ürünü satan Özbekistan'ın yılın ilk 5 ayındaki toplam ihracatının 528,8 milyon dolarını pamuk ipliği oluşturdu. En çok ihraç edilen diğer ürünler 516,7 milyon dolarla hazır triko ve konfeksiyon, 135,9 milyon dolarla nakışlı kumaş, 74,3 milyon dolarla pamuklu kumaş ürünleri oldu.

Söz konusu dönemde tekstil ürünleri, Özbekistan'ın toplam ihracatının yüzde 12,1'ini oluşturdu.

Yıllık ortalama 1 milyon ton pamuk lifinin üretildiği Özbekistan'da, tekstil ürünleri ihracatı geçen yılın ilk beş ayında 1 milyar 367,3 milyon dolar olmuştu.

2020'den itibaren pamuk ihracatını tamamen durduran Özbekistan, ürettiği pamuğun tamamını ülkedeki fabrikalarda işlemeyi ve tekstil ürünleri ihracatını 2025'te 8 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.