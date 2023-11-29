Özbekistan'ın tekstil ürünleri ihracatı, ocak-ekim döneminde 2 milyar 559 milyon 300 bin dolar olarak gerçekleşti. Ülkenin tekstil dış satımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 geriledi. Özbekistan, pamuk ipliği ve hazır triko gibi ürünlerle en çok ihracat gerçekleştirdi.

Özbekistan'ın tekstil ürünleri ihracatı 2 milyar 559 milyon 300 bin dolara ulaştı

Dünya pamuk üretiminde önemli ülkelerden Özbekistan'ın tekstil ürünleri ihracatı, ocak-ekim döneminde 2 milyar 559 milyon 300 bin dolar oldu.

Özbekistan Tekstil Sanayi Birliği verilerine göre, ülkenin tekstil ürünleri ihracatı bu yılın 10 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 3,2 geriledi.

Söz konusu dönemde ülkenin tekstil dış satımı 2 milyar 559 milyon 300 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Son yıllarda tekstil sektörünün geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atan Özbekistan, 10 ayda 59 ülkeye 600 çeşitten fazla tekstil ürünü satarken, sektör ihracatının 1 milyar 53 milyon 900 bin dolarlık kısmını hazır triko ve konfeksiyon, 1 milyar 38 milyon 800 bin dolarlık kısmını ise pamuk ipliği oluşturdu. En çok ihraç edilen diğer ürünler ise 265 milyon 700 bin dolarla örme kumaş, 149 milyon 300 bin dolarla nakışlı kumaş, 51 milyon 500 bin dolarla çorap ürünleri oldu.

Ocak-ekim döneminde tekstil ürünleri ihracatı, Özbekistan'ın toplam dış satımının yüzde 12,5'ini oluşturdu.

Yıllık ortalama 1 milyon ton pamuk lifinin üretildiği ülkede, tekstil ürünleri ihracatı geçen yılın 10 ayında 2 milyar 643 milyon 200 bin dolar olmuştu.

Pamuk ihracatını 2020'den itibaren tamamen durduran Özbekistan, üretiminin tümünü ülkedeki fabrikalarda işlemeyi ve tekstil ürünleri ihracatını 2025'te 8 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.