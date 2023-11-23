Özbekistan'ın AB'ye ihracatı için GSP Plus statüsü süresi uzatıldı

Özbekistan'ın belirli ürünleri Avrupa Birliği'ne (AB) gümrüksüz ihraç etmesini sağlayan GSP Plus statüsü süresi, 4 yıl daha uzatıldı. AB tarafından 31 Aralık 2027'ye kadar uzatılan statü, Özbekistan'ın ekonomik istikrara ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunuyor.

Özbekistan'ın belirli ürünleri Avrupa Birliği'ne (AB) gümrüksüz ihraç etmesini sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP Plus) statüsü süresi, 4 yıl daha uzatıldı.

AB'nin Özbekistan Büyükelçisi Charlotte Adrian, basına yaptığı açıklamada, 10 Nisan 2021'de yürürlüğe giren ve bu yıl sonunda sona erecek olan, Özbekistan'ın belirli ürünleri Avrupa ülkelerine gümrüksüz ihracatını sağlayan statünün, AB tarafından 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını bildirdi.

Adrian, GSP Plus'ın gelişmekte olan ülkelerin Avrupa'ya ihracatını destekleyen AB ticaret politikasının esas enstrümanı olduğunu hatırlatarak, bu statüyü alan ülkenin 6 binden fazla mal çeşidini Avrupa pazarına ihracatında vergi ödemekten muaf tutulduğunu, şu ana kadar dünyada yalnızca sekiz ülkeye bu tür ayrıcalıklı koşulların sağlandığını ve bu statüyü alan son ülkenin Özbekistan olduğunu aktardı.

GSP Plus'ın Özbekistan'da ekonomik istikrara ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunduğunu ifade eden Adrian, "GSP Plus (GSP+) statüsü 448 milyon Avrupalı tüketiciye daha kolay erişim sağlayarak, Avrupalı ve Özbek şirketleri arasında daha yakın işbirliğini geliştirerek Özbekistan'da özel sektörün gelişimine güçlü bir ivme kazandırdı." dedi.

Adrian, GSP Plus sistemine katılmasından bu yana Özbekistan'ın AB'ye ihracatının 4 kat arttığını kaydederek, "Özbekistan'dan AB'ye GSP kriterlerini karşılayan ürün ihracatı 2019'da 93 milyon avro, 2022'de ise 450 milyon avro olarak gerçekleşti. Buna başarı diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Badriddin Abidov da AB'nin Özbekistan'ın GSP Plus statüsü süresini uzatma kararının ülkesinde yapılan kapsamlı reformların uluslararası düzeyde takdirle karşılanmasının bir göstergesi olduğunu dile getirerek, AB ile GSP Plus çerçevesindeki işbirliğinin ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerinin derinleştirilmesinde önemli bir dürtü olacağını vurguladı.