Özbekistan Cumhurbaşkanı Serbest Ticaret Bölgesi Oluşturulması İçin Çağrıda Bulundu

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölgesinde tam teşekküllü bir serbest ticaret bölgesinin oluşturulması ve ilgili sözleşme hükümlerinin revize edilmesi gerektiğini belirtti. Mirziyoyev, BDT Devlet Başkanları Konseyi'nde yaptığı konuşmada, üye ülkeler arasında işbirliğini artırmak için çeşitli önerilerde bulundu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölgesinde istisna ve kısıtlama olmaksızın tam teşekküllü bir serbest ticaret bölgesinin oluşturulması ve bu bağlamda ilgili sözleşme hükümlerinin revize edilmesi gerektiğini belirtti.

Mirziyoyev, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen BDT Devlet Başkanları Konseyi'nde konuştu.

Üye ülkelerin mevcut fırsatlarının ortak değerlendirilmesi ve karşılıklı koordineli tedbirlerin alınması için BDT gibi benzersiz bir platformun kullanılmasının önemini işaret eden Mirziyoyev, bu anlamda, uzun vadeli kapsamlı işbirliği gündemi geliştirmek amacıyla üye ülkelerin önde gelen düşünce kuruluşları ve uzmanlarından oluşan bir konferansın düzenlenmesini önerdi.

Mirziyoyev, "BDT bölgesinde istisna ve kısıtlama olmaksızın tam teşekküllü bir serbest ticaret bölgesi oluşturulmalı, bu bağlamda ilgili sözleşme hükümleri revize edilmeli." dedi.

Ülkeler arasındaki mal alışverişinde mevcut mekanizmaların etkin bir şekilde kullanılmasını ve karşılıklı yatırım ve projelerin teşvik etmek için ek önlemlerin geliştirilmesini öneren Mirziyoyev, BDT ülkelerinin endüstriyel işbirliği ve yenilikçi gelişimi üzerine bir forumun düzenlenmesi tavsiyesinde bulundu.

Gıda güvenliği alanında güncellenmiş bir işbirliği programının hazırlanması ve tarımsal sanayi sektöründe işbirliğinin ana yönlerine ilişkin bir anlaşmanın imzalanması gerektiğini dile getiren Mirziyoyev, üye ülkeler arasında bölgelerarası işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla bir yol haritasının hazırlanmasını teklif etti.

Küresel iklim ısınmasının sonuçlarıyla mücadelede ortak çabaların önemine dikkati çeken Mirziyoyev, gelecek yıl Semerkant'ta düzenlenmesi planlanan BM himayesindeki Uluslararası İklim Forumu çerçevesinde BDT bölgesindeki ekolojik risklere yönelik uluslararası bir toplantı düzenlemeye hazır olduklarını vurguladı.

Mirziyoyev, 2024'te BDT Kültür Başkenti ilan edilen Semerkant'ta BDT Kültür, Sanat ve Sinema Haftası'nın düzenlenmesini önerdi.