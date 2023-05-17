Özbekistan, Çin ile Ticaret ve Yatırım İşbirliğini Geliştirmeye Hazır

Özbekistan Yatırımlar, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudretov, Çin ile ticaret, ekonomi ve yatırım işbirliğini geliştirmeye istekli olduklarını ve ülkede faaliyet gösterecek Çinli şirketleri memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Xİ'AN, 17 Mayıs (Xinhua) -- Özbekistan Yatırımlar, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudretov, Özbekistan'ın Çin ile ticaret, ekonomi ve yatırım işbirliğini geliştirmeye istekli olduğunu ve ülkede faaliyet gösterecek Çinli şirketleri memnuniyetle karşıladığını söyledi.

18-19 Mayıs tarihlerinde Çin'in Xi'an kentinde düzenlenecek Çin-Orta Asya Zirvesi öncesinde Çarşamba günü gerçekleştirilen iş forumunda konuşan Kudretov, Çin'in Özbekistan'ın en önemli ortaklarından biri olduğunu belirtti.

2022 yılında Çin ile ikili ticaretin bir önceki yıla göre yüzde 20 büyüdüğünü kaydeden Bakan Kudretov, iki ülkenin devlet başkanları tarafından belirlenen yıllık 10 milyar ABD doları seviyesindeki ticaret hacmi hedefine kısa sürede ulaşılmasını umduğunu söyledi.

Çin-Özbekistan işbirliğinin kimya, tekstil, petrol ve doğal gaz gibi sektörleri kapsadığını hatırlatan Kudretov, bu işbirliği sonucunda Özbekistan'da on binlerce istihdamın yaratıldığını kaydetti.

Bakan, forumun katılımcılarına son birkaç yılda Özbekistan'da gerçekleştirilen reformlar ve iş ortamını iyileştirmek için alınan önlemler hakkında bilgi verdi.

İki ülkenin rekabetçi avantajlarına atıfta bulunan Kudretov, Çin'in yenilikçi teknolojilerinin Özbekistan'ın kaynakları ile birleştirilmesi suretiyle enerji verimliliğinin artırılabileceğini ve diğer ülkelere ihraç edilmek üzere yüksek katma değerli ürünler imal edilebileceğini söyledi.

Bakan Kudretov otomobil, elektronik ve gıda alanlarında daha fazla işbirliği yapılması yönünde umudunu dile getirdi.