Özbekistan, 2023 yılında elektrikli araç ithalatında altı kat artış yaşadı

Özbekistan Devlet Gümrük Komitesi, 2023 yılının ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre altı kat artışla 22.490 adet elektrikli araç ithal ettiğini bildirdi. İthal edilen elektrikli araçların toplam değeri 582,3 milyon ABD dolarına ulaştı.

TAŞKENT, 7 Kasım (Xinhua) -- Özbekistan Devlet Gümrük Komitesi, Özbekistan'ın 2023 yılının ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre altı kat artışla 22.490 adet elektrikli araç ithal ettiğini bildirdi.

Komiteden Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre bu yıl Özbekistan'a ithal edilen elektrikli araçların toplam değeri 582,3 milyon ABD dolarına ulaştı.

Çin ana karası, ithal edilen elektrikli araçların yüzde 91,7'ine karşılık gelen 20.640 adetle Özbekistan'ın ilk sıradaki tedarikçisi konumunda bulunuyor. Diğer tedarikçiler arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, ABD ve Almanya yer alıyor.