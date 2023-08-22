Özalp Belediyesi, Seralarda Yetiştirdiği Sebze ve Meyveleri İhtiyaç Sahiplerine Dağıttı

Van'ın Özalp Belediyesi, kurduğu seralarda yetiştirdiği sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Dört dönüm araziye kurulan seralarda katkı maddesi kullanılmadan yetiştirilen çilek, domates, salatalık, biber, patlıcan ve fasulyenin hasadı yapıldı. Hasadın ardından elde edilen ürünler, Özalp Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.