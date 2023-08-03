Özakalın ve Ebrahimi iki ülke ticaretini konuştu

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ı ziyaret etti.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi, İki ülke arasındaki ticaretin konuşulduğu ziyarette, dini ve kültürel bağları güçlü ve köklü iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da artması noktasında Erzurum'un önemli bir rol üstlenebileceğini ifade etti. 1 yıldan bu yana Erzurum'da görev yaptığını belirten Ebrahimi, "Erzurum çok güzel bir şehir Havası, insanları çok güzel İki kardeş ülke Türkiye ve İran'ın birçok müşterek yanları var. İki ülke de zengin bir tarih ve kültür varlığına sahip... İnşallah, birbirini tamamlayan potansiyellerimizi karşılıklı olarak değerlendirmek suretiyle yapacağımız işbirlikleriyle bu zenginliklerimizi ekonomik anlamda da daha ileriye taşırız" diye konuştu.

Türk Firmaları Ülkesine Davet Etti

Ülkesindeki iş ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi anlamında Türk yatırımcılara her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını vurgulayan Başkonsolos Ebrahimi, İran'ın Batı Azerbaycan bölgesindeki Maku şehrinde ve Doğu Azerbaycan'daki Culfa şehrinde iki ayrı Serbest Ticaret ve Sanayi bölgesi bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi; "Üretim maliyetlerinin çok ucuz olduğu bu bölgelerimizdeki yatırım imkanlarını ve potansiyellerini Türk firmaların kullanmasını istiyoruz. Ayrıca, fuarlar ve benzeri organizasyonlar konusunda da Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası aracılığıyla işbirliklerimizi artırmayı hedefliyoruz. 25-27 Eylül tarihleri arasında sınır illerinin valilerinin katılımıyla Van'da yapacağımız toplantıya, ticaret ve sanayi odalarının başkanlarını da davet edeceğiz. Bu anlamda ETSO'yu da aramızda görmekten memnuniyet duyacağız."

Ebrahimi ayrıca, 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremden duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, kalanlara sabır diliyoruz. Depremin hemen ardından ülkemizden de yardım ekipleri Türk kardeşlerimizin yardımına koştu. Deprem bölgesindeki şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için biz de elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bunun için özellikle ürün tedariki noktasında iki ülke firmalarının işbirliği için her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Sınır Kapılarının Modernize Edilmesi

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özakalın ise, 4 Bin yıllık köklü bir geçmişe sahip olan İran'la ekonomik ve ticari ilişkilerin artırılması için her zaman çaba gösterdiklerini söyledi. Özakalın, "Aynı dine mensup olan ve kültürel yapısı birbiriyle bu kadar örtüşen iki ülke arasındaki bağı, ekonomik anlamdaki işbirlikleriyle daha da güçlendireceğimize inanıyoruz. Ancak İran'la aramızdaki sınır kapılarındaki geçişlerde yaşanan sıkıntılar ticaretimizin gelişmesine ve sürekliliğine darbe vuruyor. Bu sıkıntıların aşılması için bizler üzerimize düşen görevi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz" dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iştiraki olan Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi'nin (GTİ), "Yap-İşlet-Devret" modeli ile sınır kapılarının büyük bir bölümünü modernize ettiğini kaydeden Başkan Özakalın, bu anlamda İran'la Türkiye arasındaki sınır kapılarında da modernizasyon çalışmalarını yapıldığını söyledi.

Özakalın, Ebrahimi'ye Sınır Kapılarındaki Sorunları Aktardı

Başkan Özakalın, Gümrük ve Turizm İşletmeleri tarafından işletilmekte olan ve İran'a açılan Gümrük Kapılarının mevcut durumu ve yaşanan sorunlarla ilgili Başkonsolos Ebrahimi'yle şu bilgileri paylaştı;

"Modernizasyonu tamamlanmış ve aktif olarak çalışan Esendere Gümrük Kapısı'nın İran tarafında (Sero Gümrük Kapısı) araç alımlarında mesai saatlerine riayet edilmemesi sebebiyle nakliye firmalarından sıklıkla şikayet alınıyor. Aynı şekilde modernizasyonu tamamlanan ve aktif olarak çalışan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın İran tarafında (Razi Gümrük Kapısı), Khoy şehri ile Kapıköy Gümrük Kapısı arasında bulunan yolun acil olarak yapılıp transite açılması gerekiyor. Razi Gümrük kapısı ile Kapıköy Gümrük kapısı arasında bulunan tampon bölgede yapılan izinsiz (seyyar) ticari faaliyetlerin acil olarak kapatılması gerekiyor. İran'ın gece mesai saatlerinde keyfi olarak yolcu trafiğini kesmesi ve yine İran'ın Türkiye'den gelen araçlar için Triptik Belgesi istemesi; belgenin çok pahalı olmasından dolayı vatandaşlarımız olumsuz etkileniyor. Bu uygulamanın kaldırılmasını istiyoruz."

"Sorunlar çözülürse ticaretimiz artar"

Gürbulak Gümrük Kapısı'yla ilgili modernizasyon çalışmalarına 2022 yılının sonunda başlandığını ve 2024 yılı sonunda tamamlanmasının planlandığını kaydeden Başkan Özakalın şöyle devam etti; "Buradaki İnşaat faaliyetleri etaplı olarak devam etmesi sebebiyle TIR ve yolcu trafiği devam ediyor. Yine bu gümrük kapısının İran tarafında da (Bazargan Gümrük Kapısı) bir takım sorunlar yaşanıyor. Türk tırları İran'da bekletilip otopark ve gümrüklerde İran tırlarına öncelik veriliyor. İran'da Türk tırlarına akaryakıt istasyonlarında farklı fiyat veriliyor. İran tırları daha ucuz fiyata yakıt alabiliyor. Türk tırlarının depolarında limitler dahilinde akaryakıt olsa bile ceza uygulanıyor. Sözünü ettiğimiz bu tür farklı uygulamalar İki ülke arasındaki ticaretin gelişmesini sekteye uğratıyor. Yaşanan sorunların giderilmesiyle, yıllardan bu yana iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için verilen çabaların karşılık bulacağını ve ticaret hacminin daha da artacağını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz"

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak yakın bir zamanda iş insanlarından oluşan bir heyetle Tebriz'e gezi düzenlemeyi planladıklarını kaydeden Başkan Özakalın, "İnşallah iki ülke arasında ticaretimizi geliştirme anlamındaki karşılıklı gayretlerimizin olumlu sonuçlarını görürüz. Sayın konsolosumuza da iki ülkenin iş insanlarını bir araya getirme ve birlikte çalışma konusundaki müspet yaklaşımından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkonsolos Mohammad Ebrahimi Başkan Özakalın'a ziyaretin anısına çini bir tabak, Özakalın da Ebrahimi'ye gümüş işlemeli Oltutaşı tespih hediye etti. - ERZURUM