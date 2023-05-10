Oyuncu Alp Navruz, Fas DeFacto mağazasında hayranlarıyla bir araya geldi

Oyuncu Alp Navruz, DeFacto'nun davetiyle Fas'ın Kazablanka şehrinde bulunan Morocco Mall'da hayranlarıyla buluştu.

DeFacto'dan yapılan açıklamaya göre, Faslı hayranları tarafından ilgi gören Navruz, hayranlarına imza dağıtıp fotoğraf çektirdi. Navruz, Morocco Mall'daki etkinlik sonrası Fas magazin basınıyla da bir araya geldi.

Fazilet Hanım ve Kızları, Elimi Bırakma, Zümrüdüanka, Ada Masalı ve Yürek Çıkmazı gibi dizilerle dikkati çeken Navruz, sadece Türkiye'de değil, dizilerin yayınlandığı pek çok ülkede de geniş bir hayran kitlesine sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alp Navruz, DeFacto ile sürdürdüğü iş birliğinden ve çıkarılan koleksiyondan dolayı mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"DeFacto ile çok güzel bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum. Bunu birlikte çıkardığımız koleksiyonda da gösterdik. Ortaya çok güzel bir koleksiyon çıkarttığımıza inanıyorum. İşin en başından sonuna kadar tüm süreçlerde oldukça uyumlu çalıştık. Tasarım ekibinin yönlendirmeleri ve benim stil kodlarım ile tasarladığımız parçaların hepsi oldukça içime sindi. Bu koleksiyonun tanıtımı içinde DeFacto'nun daveti ile buraya gelip Faslı hayranlarımla buluşmak benim için çok farklı ve keyifli bir deneyim oldu. Çok büyük bir ilgi vardı ve bu durum beni çok mutlu etti. Türkiye'den doğarak burada da bilinen ve tercih edilen böyle global bir marka ile iş birliği yapmak beni ayrıca gururlandırıyor."