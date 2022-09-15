Oyun Uygulama Akademisi'nin ikinci yılı başlıyor

Google Türkiye, Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi iş birliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi destekleriyle TEKNOFEST 2021'de hayata geçirilen Oyun ve Uygulama Akademisi, ikinci dönemine 1 Aralık'ta başlıyor.

Google Türkiye, Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi iş birliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi destekleriyle TEKNOFEST 2021'de hayata geçirilen Oyun ve Uygulama Akademisi, ikinci dönemine 1 Aralık'ta başlıyor.

Girişimcilik Vakfı açıklamasına göre, Oyun ve Uygulama Akademisi, dijital ekonominin büyümesine, 18-29 yaş arası üniversite öğrencisi veya mezunu gençlerin dijital becerilerinin gelişmesine, teknoloji sektöründe istihdamın artmasına ve teknoloji odaklı girişimlerin çoğalmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

İlk yılında Türkiye'nin 76 şehrinden katılan 2 bin bursiyerle yola çıkan Akademi'de, 260'tan fazla oyun ve uygulama geliştirildi. Akademi yeni döneminde de tamamen ücretsiz ve online olarak 2 bin genç bursiyere yeni bir kariyer yolculuğuna başlamaları için ilham, bilgi ve geniş bir topluluğa katılma imkanı sunacak. Başvuru süreci, bu yıl 30 Ağustos'ta Samsun'da gerçekleşecek olan TEKNOFEST ile başladı ve 16 Ekim'e kadar devam edecek.

Akademi ikinci yılında da yüzde 50'si kadın adaylardan belirlenecek 2 bin bursiyeriyle yeni eğitim dönemine 1 Aralık'ta başlayacak. Bursiyerler, alanlarında uzman eğitmen kadrosu ile Flutter, Unity ve Oyun Sanatı (Game Art) gibi oyun ve uygulama geliştirme eğitimlerine ücretsiz erişim imkanının yanı sıra, Coursera'da yer alan tamamen Türkçe Google Proje Yönetimi Sertifika Programı'na tam burslu dahil olabilecek. Bursiyerler ayrıca, yazılımcılar için İngilizce, temel girişimcilik, hukuk, finans ve insan kaynakları eğitimlerinden oluşan teknoloji girişimciliği eğitimlerine ve kariyer hızlandırma etkinliklerine katılabilecek.

Kariyer Hızlandırma Etkinlikleri ile teknoloji ve yazılım sektöründen isimlerle bir araya gelme fırsatı yakalayacak olan bursiyerler, Akademi boyunca geniş bir profesyonel ve girişimci ağına erişmenin yanı sıra, sektörel ihtiyaçları, trendleri ve iş alım süreçlerini uzmanlardan öğrenecek. Akademi sonunda tüm öğrenimlerini uygulayacakları Mezuniyet Bootcamp'inde ise takımlar halinde oyun veya uygulama geliştiren bursiyerlerden jürinin oylarıyla seçilen ilk 3 takım San Francisco'da girişimcilik ekosistemiyle tanışacakları geziye katılmaya ve özel girişimcilik destek ödüllerini almaya hak kazanacak.

18-29 yaş arasında, üniversite öğrencisi veya mezunu gençler, 450 saatlik eğitim ve kariyer hızlandırma fırsatları sunan Oyun ve Uygulama Akademisi'ne 16 Ekim'e kadar "https://oyunveuygulamaakademisi.com/" adresindeki "Hemen Başvur" linki üzerinden 3 adımdan oluşan başvuru sürecini tamamlayarak başvurabiliyor. Akademi ile ilgili tüm sorular "info@oyunveuygulamaakademisi.com" adresine iletilebiliyor.