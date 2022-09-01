Oyun geliştirme yaz kampı bugün Bilişim Vadisi'nde başlıyor

Bilişim Vadisi'nde yer alan Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE), bugünden itibaren 11 Eylül'e kadar 51 ülkeden oyun tasarımcılarını ağırlayacak.

Bilişim Vadisi'nde yer alan Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE), bugünden itibaren 11 Eylül'e kadar 51 ülkeden oyun tasarımcılarını ağırlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, uluslararası düzeyde 51 ülkeden 600 katılımcının yer alacağı DIGIAGE Oyunla Gelecek Yaz Kampı'nda oyun geliştiriciler hem üretim yapacak hem eğlenecek.

Kampta 50'den fazla takım kurulması ve 70'in üzerinde oyun tasarlanması bekleniyor. "HyperCasual" oyunlar başta olmak üzere "midcore" ve "consol" projeleri de tasarlanan oyun geliştirme kamplarında, bu yaz yeni nesil "Metaverse", "Blokchain", "NFT" ve "VR" oyun projelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bilişim Vadisi Gebze Yerleşkesi'nde 10 gün sürecek kampın açılışı, bugün saat 17.00'de yapılacak. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu'nun da konuşacağı açılışa, üniversite öğrencilerinden sektör mentorlarına, akademisyenlerden şirket temsilcilerine kadar çok sayıda kişinin katılımı bekleniyor.