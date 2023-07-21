OYDER: Yetkili otomotiv satıcılarına yapılan denetimler sonucunda minimal düzeyde ceza uygulandı

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), Ticaret Bakanlığı'nın yılın ilk 6 ayında 81 il genelinde 648 yetkili otomotiv satıcısına yönelik olarak gerçekleştirdiği fiyat denetimleri ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. OYDER Başkanı Altuğ Erciş, yapılan denetimler sonucunda minimal düzeyde yetkili satıcılara idari para cezasının uygulandığını belirtti.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), Ticaret Bakanlığı'nın yılın ilk 6 ayında 81 il genelinde 648 yetkili otomotiv satıcısına yönelik olarak gerçekleştirdiği fiyat denetimleri ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

OYDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen OYDER Başkanı Altuğ Erciş, Türkiye genelinde yetkili satıcıların yüzde 50'sini oluşturan 648 otomotiv bayisinde yapılan denetimler sonucunda çeşitli nedenlerle yüzde 2'ye denk gelen minimal düzeyde yetkili satıcıya idari para cezasının uygulandığını kaydetti.

Erciş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz ay Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat ile yaptığımız geniş katılımlı toplantıda otomotiv piyasasındaki fiyat dengesizliğinin yetkili satıcılardan değil, günlük kazanç peşindeki otomotiv al-satçılığı yapanlardan kaynaklandığını ifade etmiştik. Bu yaklaşımımızın doğru olduğu görüldü ve ispatlandı. Yapılan denetimler sonucu usulsüzlük tespit edilen yetkili satıcı adedinin minimal bir seviyede olması da bu yaklaşımımızı destekledi. Çok büyük bir oranda asıl meslekleri otomotiv satıcılığı olan bu kişilerin asla bu tür usulsüzlüğe yönelmeyeceğini biliyoruz. Kamuoyunda yetkili satıcılara yönelik oluşan olumsuz algının da yapılan denetimlerden alınan sonuçlarla önüne geçilmiş oldu.

Sektördeki fiyat dengesizliğini yaratan faktörlerin başında, işleri otomotiv ticareti olmayan kişilerin yaptığı spekülatif işlemler olduğu görüşümüzü de tekrarlıyoruz. Sadece günlük kazanç peşinde olanların denetlenmesi ve engellenmesi istikrarlı bir piyasa yapısına ulaşmak için en önemli konuların başında olacaktır. Böylelikle haksız kazancın önünü açacak ve fiyatları yukarıya çekecek günlük alım satımların engellenmesiyle piyasa regülasyona kavuşacaktır."