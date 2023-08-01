OYAK Yatırım'ın Özkaynakları 2.6 Milyar TL'ye Ulaştı

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin özkaynakları 2.6 milyar TL'ye ulaşırken, net karı geçen yılın aynı dönemine göre 2.7 kat artarak 743 milyon TL oldu. Şirketin büyüme ivmesi devam ediyor.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (OYYAT) özkaynakları 2.6 milyar TL, net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre 2.7 katına ulaşarak 743 milyon TL oldu.

2023 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., büyüme ivmesini yılın ikinci çeyreğinde de sürdürdü. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, OYAK Yatırım'ın 2023'ün ikinci çeyreği itibari ile özkaynakları 2.6 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketin bu yılın ilk yarısında konsolide ana ortaklığa düşen net karı 2022'nin aynı dönemine göre 2.7 katına ulaşarak 743 milyon TL'ye yükseldi. OYAK Yatırım'ın söz konusu dönemdeki net komisyon gelirleri 2.2 katına ulaşarak 547 milyon TL'ye, toplam gelirleri ise 3.1 katına ulaşarak 1.3 milyar TL'ye çıktı.

Yerli ve uluslararası kurumsal/bireysel müşterilere tüm endüstriyel alanlarda ve özellikli risklerde küresel sigorta ve reasürans çözümleri sunan OYAK Grup Sigorta yılın ikinci çeyreğinde gösterdiği başarı ile dikkat çekti. Fon yönetimi, portföy yönetimi ve kurumsal portföy yönetimi hizmetleri sunan OYAK Portföy'ün karlılığı ise geçen yılın aynı döneminin 5.5 katına ulaştı.

Verilen bilgiye göre; 2023 yılında müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini artırmayı sürdüren OYAK Yatırım, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerini sağlayan 'Pratik Öneri' ve müşterilerinin temel ve teknik analiz uzmanına ihtiyaç duymadan tüm hisse senetlerini inceleyip analizini yapmalarına imkan tanıyan 'Pratik Analiz' uygulamalarının arayüzlerini de yeniledi. Müşterilerine yenilikçi, geniş ürün yelpazesi ve hizmet ağı sunan OYAK Yatırım, güçlü büyüme ivmesini önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyor. - İSTANBUL