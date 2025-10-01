OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi'nden Ortak Yatırım Hamlesi

OYAK ve Umman Yatarım Otoritesi ortaklığında kurulan OYAK Turkoman Yatırım AŞ'nin ilk yönetim kurulu toplantısı, iki şirketin yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OYAK ile Umman Yatırım Otoritesi arasındaki stratejik ortaklıkta somut adımlar atılıyor.

İki ülke kurumları ortaklığında kurulan OYAK Turkoman Yatırım AŞ'nin yönetim kurulu üyeleri, Umman'ın başkenti Maskat'ta ilk kez bir araya geldi. Toplantıda şirketin gelecek dönemdeki yol haritası ele alındı.

Umman Yatırım Otoritesi'nin portföyünde yer alan enerji, sanayi, finans, teknoloji ve hizmet sektörlerinden temsilciler de görüşmelere katıldı.

Taraflar, mevcut iş kollarında karşılıklı deneyim aktarımı ve ortak girişim olanaklarını değerlendirdi.

Açıklamada toplantıda yaptığı değerlendirmeye yer verilen OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Türkiye ile Umman arasında gelişen ekonomik ilişkilerin yeni yatırımlarla daha da güçleneceğini belirtti.

Yalçıntaş, OYAK Turkoman Yatırım AŞ'nin yalnızca iki ülke için değil, bölgesel ölçekte de stratejik değer taşıdığına işaret etti.

Yalçıntaş, "OYAK, ülkemizin etki coğrafyasında geliştirdiği stratejileri güçlendirerek katma değerli, ölçek ekonomisi sağlayan ve yüksek teknolojiye dayalı kritik yatırımlara odaklanıyor. Uluslararası yatırımlarımızla hem sinerji yaratan işbirlikleri kuruyor hem de ülke ekonomisine yabancı iş ortaklarımızla birlikte önemli katkılar sağlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.