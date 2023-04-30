OYAK' ta nema yüzde 90,1 oldu

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Son yıllarda yaşanan ve tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu ekonomik koşullara rağmen 2022 yılında yüzde 90,1 kar payı ile üyelerimizin birikimlerine sürdürülebilir getiri sağlama misyonumuzu bir kez daha başarıyla yerine getirdik.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Son yıllarda yaşanan ve tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu ekonomik koşullara rağmen 2022 yılında yüzde 90,1 kar payı ile üyelerimizin birikimlerine sürdürülebilir getiri sağlama misyonumuzu bir kez daha başarıyla yerine getirdik." ifadesini kullandı.

OYAK'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu OYAK'ın 63'üncü olağan genel kurul toplantısı, dün Ankara'daki yeni genel müdürlük binasında gerçekleştirildi.

Genel kurulda 2022 yılı kar payı oranı yüzde 90,1 olarak açıklandı. Salgının hemen ardından başlayan Rusya-Ukrayna gerilimi etkilerinin yaşandığı dünyada enflasyonist baskının ve resesyon beklentilerinin arttığı bir dönemde, OYAK'ın üyeleri için sağladığı enflasyonun üzerindeki kar payı oranı, altının, döviz kurlarının ve yatırım fonlarının yıllık artış oranının üzerinde gerçekleşti.

Yüksek adaptasyon yeteneği ile üyelerinin birikimlerini verimlilik, sürdürülebilirlik ve sorumlu yatırım ilkelerine göre yöneten OYAK, son 20 yılın en yüksek kar payı oranını sağlayarak tarihi bir başarı sergiledi.

2022 yılı faaliyet raporuna göre OYAK'ın toplam varlıkları bir önceki yıla göre yüzde 62 artışla 480 milyar TL'ye, konsolide net varlığı da yüzde 84 artışla 195 milyar TL'ye ulaştı. 2022 faaliyet döneminde konsolide hasılat ise yüzde 138 artarak 331 milyar TL'ye yükseldi.

OYAK Grubu şirketleri, 4,9 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye'nin 2022 yılı ihracatının yüzde 1,92'sini gerçekleştirdi.

"Son 7 yılda öz kaynaklarımızı yüzde 768 artırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, 460 bin üyeye sundukları hizmetleri geliştirmek ve güçlendirmek için aralıksız çalıştıklarını belirtti.

OYAK'ın son 7 yılda ülke ve portföy çeşitliliğinde fırsat yaratan büyüme politikalarını başarıyla hayata geçirdiğini aktaran Erdem, Türkiye'de örnek bir tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu modeliyle kuruldukları günden bu yana üyelerinin refahını hedeflediklerini vurguladı.

Erdem, yaptıkları yatırımlarla ülkenin rekabet gücünü uluslararası ölçekte artırdıklarını, küresel bir şirket olarak etki alanlarını günden güne genişlettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Belirlediğimiz ve önceliklendirdiğimiz stratejik sektörlere girerek coğrafi dağılımımızı genişletirken, doğru ve dengeli yatırımlarla son 7 yıl içinde öz kaynaklarımızı yüzde 768 artırdık. Tarım ve gıda güvenliğinin milli güvenlik meselesi haline geldiği, enerji arz güvenliğinin ekonomilerin kaderini belirlediği bir dönemde bu stratejik öneme sahip sektörlerde istikrarlı şekilde büyüyoruz. Son yıllarda yaşanan ve tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu ekonomik koşullara rağmen 2022 yılında yüzde 90,1 kar payı ile üyelerimizin birikimlerine sürdürülebilir getiri sağlama misyonumuzu bir kez daha başarıyla yerine getirdik."

"Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılına hazırız"

Savaş Erdem, OYAK'ın başarısında ve sağladığı yüksek kar payı oranında sürdürülebilir büyüme stratejisinin etkili olduğuna işaret ederek, "OYAK bugün Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde, 6 farklı kıtada, Japonya'dan ABD'ye tüm zaman dilimlerinde oluşturduğu çevik organizasyonla faaliyet gösterdiği sektörlerde aralıksız üretim gerçekleştiriyor. OYAK'ın son 7 yılda sergilediği dönüşüm ve yeniden yapılanma, sürdürülebilir büyüme getirdi. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında elde edeceğimiz kazanımlar, OYAK'ı geleceğe hazırlama yolculuğunun da adımları olacak. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da yeni bakış açılarıyla fırsatları değerlendirerek OYAK tarihine iz bırakacak başarılara imza atacağız." ifadelerini kullandı.

OYAK'ın bugün 38 bini aşkın nitelikli insan kaynağı ile 24 ülkede küresel bir oyuncu olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Erdem, istikrarlı şekilde büyürken en önemli sermayeleri olan insan kaynağının gelişimi için çalışmaya devam ettiklerini, bugüne kadar çalışanlarına kişisel ve kariyer gelişimleri için verdikleri eğitimlerin kişi başına 140 saati bulduğunu bildirdi.

OYAK ve OYAK Grubu şirketlerinin iklim değişikliği konusundaki hassasiyetine değinen Erdem, şunları kaydetti:

"OYAK olarak gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun da bilinciyle iklim değişikliği risklerini gözeten, çevreye duyarlı, temiz enerji kaynaklarına yönelik yeni yatırımlar yapmak ve mevcut yatırımlarımızı dönüştürmek için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Şirketlerimizin öz tüketimlerini karşılamak, enerji maliyetlerini azaltmak ve karbon ayak izlerini asgari seviyeye indirmek için 2022 yılında yenilenebilir enerji alanında yaptığımız yatırımlarla önemli ölçüde mesafe katettik. Çevreye duyarlı, kurumsal yapısı güçlü, operasyonel verimliliği yüksek ürünler geliştirmeye özen gösteriyoruz."

"Emekli Maaşı Sistemi'ne katılım oranı en yüksek seviyede"

OYAK Genel Müdürü Erdem, faaliyet gösterdiği sektörlerde maksimum karlılık hedefi ile çalışan OYAK'ın bugüne kadar faaliyetlerini her zaman "Aktüeryal Denge", "Bireysel Eşitlik" ve "Kaynakların Adil Dağılımı" prensiplerini gözeterek yürüttüğünü belirtti.

OYAK olarak şirket portföylerini geliştirerek verimliliklerini artırırken, son 7 yılda üyelerinin birikimlerini en doğru şekilde yöneterek refahlarını artırdıklarını vurgulayan Erdem, "2022 yılında Emekli Maaşı Sistemi'ne (EMS) katılım oranı yüzde 86, yasal üyelerimizin sisteme katılım oranı ise yüzde 90 oldu. Bu, EMS kurulduğundan beri en yüksek katılım seviyesidir. Bu durum üyelerimizin, kurumumuza duyduğu güvenin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.