OYAK, İSKEN Enerji'yi Kontrol Altına Aldı

Oyak, Almanya merkezli Steag Power GmbH'nin yüzde 51 hissesini satın alarak Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 3'ünü gerçekleştiren İSKEN-Sugözü Enerji Santrali'nde tam kontrol sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, temmuzda varılan mutabakatın ardından resmi imzalar, OYAK Enerji Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yılmaz ve İSKEN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan'ın katılımıyla Madrid'de düzenlenen törende atıldı.

Steag Power GmbH'nin yüzde 51 hissesini devretmesinin ardından İSKEN'in yanı sıra liman ve elleçleme faaliyetlerini yürüten şirket de tamamen OYAK'ın kontrolüne geçti.

İskenderun Dörtyol sahilinde 1360 megavatsaat kurulu güç ile faaliyetlerini sürdüren İSKEN Enerji, yıllık 9 milyar kilovatsaat ortalama üretimi ile Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin yüzde 3'ünü gerçekleştiriyor.

İSKEN Enerji'nin santral sahasında ayrıca 27 megavatsaat gücünde güneş enerji santrali bulunuyor. Alt yüklenicilerle birlikte bin kişinin istihdam edildiği İSKEN Enerji, hem bölgenin hem de Türkiye'nin ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, enerji güvenliğini yalnızca bir yatırım alanı olarak değil Türkiye'nin geleceğine karşı üstlenilmiş bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, "Steag Power GmbH'nin yüzde 51 hissesini satın alarak İSKEN Enerji'de tam kontrolü sağlamamız bu konuya bakışımızın somut yansımasıdır. Türkiye'nin elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 3'ünü tek başına gerçekleştiren tesis, ülkemizin enerji arz güvenliğinde kritik bir rol üstleniyor. Bu stratejik adım, yalnızca bugünün değil, yarının enerjisini de güvence altına alma kararlılığımızın güçlü bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

OYAK'ın enerji yatırımlarının Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle doğrudan örtüştüğünü vurgulayan Yalçıntaş, "Enerji, ekonomik bağımsızlığın ve sanayinin sürdürülebilirliğinin temel unsuru. Biz bu alanda sadece üretim kapasitemizi artırmayı değil, aynı zamanda çevresel ve teknolojik dönüşümü destekleyen, uzun vadeli bir değer zinciri oluşturmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin artan enerji talebine güvenilir, verimli ve çevreye duyarlı çözümlerle cevap vermeyi önceliklendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.