OYAK Çimento Mardin, çevresel etkilere karşı direnç sağlayan 'Cementum' için bilgilendirme toplantısı düzenledi

OYAK Çimento Mardin, çevresel etkilere karşı direnç sağlayan, düşük karbon salınımlı ürünü 'Cementum' için Mardin'de bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya Güneydoğu'daki sektör temsilcileri katılım gösterdi.

OYAK Çimento, Mardin fabrikasında ürettiği 'Cementum' için bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çevresel etkilere karşı direnç sağlayan, erken ve nihai yüksek dayanımlı ve düşük karbon salınımlı Cementum hakkında teknik bilgilerin paylaşıldığı etkinlikte, Cementum'un hazır betonda yüksek işlenebilirlik imkanı sunduğu, çevresel etkilere maruz betonlarda daha iyi performans sergilediği ve hazır beton üretimi, yol kaplamaları ve genel kullanım için ideal bir ürün olduğu belirtildi.

Türkiye çimento sektöründe G uygunluk belgesi alan ilk 'CEM VI' sınıfı ürünü olan 'Alfacem'in de piyasa sürüldüğü belirtilirken, düşük karbonlu ve yüksek beyazlık oranına sahip 'KarBeyaz' ve çevresel etkilere karşı yüksek direnç sağlayan 'Novocem' ürünlerinin de yine 2023 içerisinde satışa çıkarılan ürünler olduğuna dikkat çekildi.