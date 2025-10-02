OYAK Çimento’dan İş Sağlığı İçin Önemli Kampanya Tamamlandı

Oyak Çimento, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü güçlendirme hedefiyle hayata geçirdiği 2025 Hayat Kurtaran Kurallar Kampanyası'nı tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirme amacıyla yürütülen kampanya kapsamında, Türkiye genelindeki yedi fabrikada "Yüksekte Güvenli Çalışma" ve "Kapalı/Kısıtlı Alanda Güvenli Çalışma" temaları üzerinde teorik ve uygulamalı yarışmalar düzenlendi.

Fabrika bazındaki yarışmalar sonucunda finale kalan ekipler, Aslan Fabrikası ile Darıca'daki Çimento Sektörü İSG Eğitim Merkezi (ÇİSİEM) tesislerinde düzenlenen Fabrikalar Arası Final Yarışması'nda karşı karşıya geldi. Yarışmanın her iki kategorisinde de OYAK Çimento Mardin Fabrikası ekipleri birinci oldu.

OYAK Çimento, tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğini "vazgeçilmez öncelik" olarak kabul ederken, "önce insan" anlayışıyla hareket ediyor. Şirket, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yalnızca bir yasal zorunluluk değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olarak benimsiyor.

Şirketin nihai hedefi, "sıfır iş kazası" olarak belirlenirken, yasal düzenlemelerin ötesine geçilerek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek, bu alanda dünya standartlarının üzerinde bir seviyeye ulaşmak amaçlanıyor.

Kampanya kapsamında ilk etapta "Kapalı alanda çalışma varsa işinde, güvenlik olsun her adımda" ve "Yüksekte çalışma varsa hedefinde, güvenlik olsun temelinde" mottolarıyla tüm fabrikalarda teorik ve uygulamalı yarışmalar gerçekleştirildi. Bu süreç büyük katılım ve ilgiyle tamamlandı.

Her iki kategoride, fabrika içi yarışmaların ardından belirlenen takımlar, final yarışmasında bilgi ve becerilerini sergiledi. Finale kalan ekipler, önce İSG Çarkı Bilgi Yarışması ile teorik bölümde, ardından sahada uygulamalı etapta mücadele etti.

Yarışmanın sonunda, hem "Yüksekte Güvenli Çalışma" hem de "Kapalı/Kısıtlı Alanda Güvenli Çalışma" kategorilerinde Mardin Fabrikası ekipleri birinciliğe ulaştı. Başarıları dolayısıyla ekip üyeleri çeşitli ödüllerle takdir edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Çimento Ülke Üst Yöneticisi (CEO) Murat Sela, iş sağlığı ve güvenliği kampanyalarının başarıyla tamamlanmasıyla, kurum çapında güvenli davranış kültürünü güçlendirecek önemli bir adım daha attıklarını belirtti.

Şirket olarak İSG'yi operasyonlarının her alanında dikkate alınması gereken temel bir değer olarak gördüklerini aktaran Sela, şunları kaydetti:

"2025 Hayat Kurtaran Kurallar Kampanyamızla, çalışanlarımızın en kritik risk alanlarında güvenli davranışlarını güçlendirmeyi ve proaktif güvenlik kültürümüzü pekiştirmeyi amaçladık. Kampanya süresi içerisinde güvenlik kültürümüzü daha da güçlendirmek adına tüm etkinliklere katılım sağlayan çalışanlarımızı, gösterdikleri başarı nedeniyle başta Mardin Fabrika olmak üzere tüm ekiplerimizi gönülden tebrik ediyorum. Onların bu başarısı, 'sıfır iş kazası' nihai hedefimize ulaşma yolunda ne kadar kararlı olduğumuzun somut bir göstergesi."